Фото: архив администрации Александровского района Фото: архив администрации Александровского района

В Александровском муниципальном районе прошли пятидневные сборы с юношами 10-х классов образовательных учреждений, направленные на подготовку к военной службе. В сборах участвовали 76 человек из 10 общеобразовательных организаций района. Занятия по строевой подготовке, по теории общевоинских уставов, по радиационной, химической и биологической защите, а также преодоление полосы препятствий — вот чем были заполнены дни старшеклассников. Также состоялась поездка в воинскую часть Буденновска, где с ребятами провели занятия по огневой подготовке.