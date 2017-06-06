8 июня – День социального работника.

Когда человек немощен, вместе с ним в доме поселяются проблемы и одиночество. И только социальные работники, которые приходят всего несколько раз в неделю, становятся отдушиной.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Добрые феи Тахтинского психоневрологического интерната (слева направо): Алёна Волосникова, Елена Данилова, Виктория Семенова и Ангелина Коляко Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Тахтинский психоневрологический интернат Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Тахтинский психоневрологический интернат Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Тахтинском психоневрологическом интернате

А если еще и дом не свой собственный, а государственный, такой, например, как Тахтинский психоневрологический интернат, где живут более трехсот таких вот немощных и зачастую одиноких людей, то без помощи социальных работников просто не обойтись.

Мудр был наш царь Петр I, который еще в 1701 году, 8 июня, создал государственную систему социальной защиты. В его указе было четко обозначено, что в богадельне на десять больных или немощных людей в обязательном порядке должен приходиться один здоровый, который будет к ним приходить и помогать справляться с бытовыми трудностями. Сегодняшние интернаты и геронтологические центры трудно сравнивать с царскими богадельнями. А вот профессия осталась. И профессиональный праздник, совсем уже было забытый, возродили в 2000 году.

Какой же он, современный социальный работник? Вне всяких сомнений, профессия эта женская. Может, потому что женщины так устроены, что могут и понять больше, и простить, да и просто посочувствовать. У нас нельзя работать без любви к людям, считает двадцатилетняя Ангелина Коляко, которая работает в Тахтинском интернате санитаркой сопровождения. Каждый день она едет с больными людьми в лечебные учреждения Ипатово и Ставрополя. И уж будьте уверены, за всем уследит, вовремя покормит и напоит.

У Виктории Семёновой другой участок, она палатная санитарка, целый день надо крутиться, ведь больной человек беспомощен, ему и подать что-то надо, и просто рядом побыть. Вике хочется большего, вот и поступила она учиться в Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова, осваивает учительскую науку. Алёна Волосникова и Елена Данилова тоже палатные санитарки. А по большому счету, хозяйки корпусов. У Елены, например, под присмотром мужчины. Сумела найти к ним подход. Дружат подопечные со своей социальной работницей.

А еще в Тахтинском психоневрологическом интернате 8 июня всегда отмечают два праздника. Профессиональный – это само собой. А еще четыре дня рождения: мойщицы посуды Светланы Деденёвой, палатной санитарки Ольги Идрисовой, парикмахера Светланы Картышевой и специалиста по кадрам Ирины Кирилаха. Вот ведь подгадали!