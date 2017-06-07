2 августа начнет курсировать новый двухэтажный поезд № 3/4 сообщением Москва – Кисловодск, об этом информирует пресс-служба РЖД.

Фото: kislovodsk.w-ip.ru

Поезд оборудован купе, в том числе для инвалидов и их сопровождающих, СВ и штабным вагонами и, конечно, вагоном-рестораном. Для комфорта перевозок в поезде размещены кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы, розетки, а дверь в купе закрывается специальной ключ-картой.

Первое отправление будет из города-курорта в столицу страны. Время поездки в новом комфортабельном транспорте – около 12 часов. Из Москвы поезд отправляется в 08:22, из Кисловодска – в 19:58. Ходит транспорт с периодичностью раз в три дня.

Билеты купить можно уже сейчас. Их стоимость будет меняться в зависимости от популярности выбранной даты. Пока же билеты стоят от 4 006 рублей на верхней полке купе.