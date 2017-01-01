Для Невинномысска День химика – праздник особый. Ведь именно благодаря вводу в строй в 1962 году Невинномысского азотно-тукового завода город обрел второе рождение и вот уже не одно десятилетие по праву носит статус главного промышленного центра Ставрополья.

Фото: Александр МАЩЕНКО Впереди у детей работников АО «Невинномысский Азот» – яркое, насыщенное событиями лето Фото: Александр МАЩЕНКО Приключения персонажей завораживающей сказки никого не оставили равнодушными Фото: Александр МАЩЕНКО Спектакль «Алиса в Стране чудес» собрал в День защиты детей полный зал юных зрителей Фото: Александр МАЩЕНКО В ходе спектакля некоторые снимали происходящее на сцене действо на смартфоны, чтобы еще не раз насладиться просмотром постановки

Сегодня АО «Невинномысский Азот», входящее в состав МХК «ЕвроХим», уверенно развивает производство, осваивает выпуск новых, высокотехнологичных видов продукции. Успешно развиваются и другие предприятия «ЕвроХима», работающие в Невинномысске.

И такой еще момент: только за последние годы «ЕвроХим» реализовал в городе химиков десятки социально значимых программ. Поддержка образования, здравоохранения, спорта, повышение качества жизни – направления развития и поддержки регионов присутствия компании неизменны.

А теперь вернемся на «Невинномысский Азот». Есть здесь незыблемая традиция: к Дню химика приурочено награждение лучших работников производства. В этот раз чествование химиков шло на нескольких площадках. Первая – Ставрополь. Здесь заслуженные награды азотовцам вручили заместитель председателя правительства СК Р. Петрашов, министр энергетики, промышленности и связи края В. Хоценко и депутат краевой Думы И. Андрющенко. Вторая площадка – актовый зал «Азота». Лучшие из лучших получили награды от руководства и профсоюзного комитета предприятия.

В этот же день сотни сотрудников «Азота», ветеранов собрал зал Невинномысского Дворца культуры химиков. К собравшимся обратился исполнительный директор АО «Невинномысский Азот» Виктор Кайль. Он от имени руководства компании «ЕвроХим» выразил признательность всему коллективу предприятия за самоотверженный труд, пожелал благополучия химикам и их семьям.

Отметим, всего на сцене Дворца в этот день награды получили более 80 человек! Так, звание «Почетный химик» присвоено начальнику смены цеха № 1-б по производству аммиака Сергею Фомину. Почетный знак ордена «За заслуги перед химической индустрией России» II степени получил С. Лорьян, начальник участка централизованного цеха ремонта и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Были также вручены грамоты и благодарности Министерства промышленности и торговли РФ, награды от Российского союза химиков, отраслевого профсоюза, администрации и Думы Невинномысска, свои заслуженные награды получили победители конкурса «Лучший по профессии».

Ну а программа семейного отдыха химиков на праздничные выходные была обширной. Поездки в горы, на море (в пансионат «Химик»), массовые катания в Ледовом дворце, поход на спектакль – было из чего выбирать.

Буквально через несколько дней после Дня химика настал черед Международного дня защиты детей. По давней традиции первый день лета превращается в незабываемый праздник для детей работников АО «Невинномысский Азот», а также для детей других невинномысских предприятий, входящих в состав МХК «ЕвроХим». Об этом позаботились администрация «Невинномысского Азота» и профсоюзная организация (Росхимпрофсоюз) химического предприятия.

Самые маленькие граждане в этот раз могли посетить в сопровождении родителей различные аттракционы в городском парке отдыха. Для ребят постарше уже восьмой год подряд в День защиты детей организуют в кинотеатре «Мир» бесплатный киносеанс.

Ну а во Дворце культуры химиков ребята могли попасть в настоящую чудесную страну. Ведь спектакль, поставленный театральной студией «Синяя птица», назывался «Алиса в Стране чудес». Ребята, затаив дыхание, следили за приключениями сказочных героев. Особо продвинутые даже снимали происходящее на сцене на смартфоны, чтобы потом еще не раз насладиться перипетиями действа.

Подводя итог, можно сказать: без внимания 1 июня не остался ни один ребенок сотрудников «Невинномысского Азота» и ряда родственных производств. А самое главное, известное изречение «Все лучшее – детям» на «Азоте» на постоянной основе воплощается в конкретные формулировки положений коллективного договора. Так, при рождении ребенка можно рассчитывать на получение материальной помощи. Если в семье сотрудников предприятия есть школьники в возрасте до 10 лет, родитель 1 сентября может взять оплачиваемый выходной. Семейные поездки в горы, в цирк, на экскурсии, празднование 1 сентября, последнего звонка, Нового года – все это также ежегодно ждет ребят. Что еще? В этом году в августе исполняется 10 лет доброй традиции «Невинномысского Азота»: в канун Дня знаний без пяти минут первоклашкам вручают во время специально организованного праздника первоКЛАССНЫЕ подарки – школьные ранцы с набором принадлежностей.

Сейчас впереди у детей химиков целое лето! Хорошо и интересно отдохнуть, завести новых друзей, съездить на море – об этом мечтает каждый ребенок. Администрация и профком «Невинномысского Азота» позаботились о том, чтобы мечты детей сотрудников воплотились в жизнь. Выделены путевки в детский лагерь отдыха на Черном море, будет организован также семейный отдых на Черноморском побережье. А еще к услугам ребят оздоровление в невинномысском санатории-профилактории «Энергетик». Это лишь часть из запланированного на ближайшие три месяца. Всего разными видами семейного отдыха этим летом будет охвачено не менее тысячи человек.