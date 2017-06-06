Фото министерства строительства и архитектуры СК Жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Промежуточные итоги 2017 года по закупке жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей подвели в минимущества Ставрополья. По словам министра имущественных отношений СК Алексея Газарова, процесс идет по графику. 453 миллиона пойдут на закупку 444 жилых помещений в 2017 году. Почти 32 миллиона, которые поступили в конце весны в качестве федеральной субсидии, уже потрачены.

В собственности края к 1 июня – 40 новых домов для сирот в Невинномысске, Железноводске и Михайловске. А итогами электронных аукционов стало заключение 184 госконтракта стоимостью 187 млн. рублей на покупку жилья в Кочубеевском, Курском, Новоалександровском, Советском районах и Ставрополе путем участия в долевом строительстве.