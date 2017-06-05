Необычный, а главное, действенный способ борьбы за чистоту изобрели в Невинномысске.

Фото: Александр МАЩЕНКО Жильцов многоэтажки в Невинномысске призвали выбрасывать с балкона драгоценности, мобильники и кошельки Фото: Александр МАЩЕНКО «Крик души» подействовал на нерях-курильщиков: на территории перед пятиэтажкой сегодня царит почти идеальная чистота Фото: Александр МАЩЕНКО «Крик души» подействовал на нерях-курильщиков: на территории перед пятиэтажкой сегодня царит почти идеальная чистота

Обладатели ноу-хау – жильцы типовой пятиэтажки. Им надоело, что многие квартировладельцы бросают окурки из окон и с балконов прямо под стены дома.

И вот на дверях подъездов появилось спецобъявление. Оно предлагает нерадивым гражданам кидать с балконов не «бычки», а исключительно «кошельки, драгоценности и мобильные телефоны». Ну а пресловутые окурки никотинозависимые жильцы, по справедливому мнению авторов послания, должны выкидывать в свои пепельницы, или, в крайнем случае, в пустые консервные банки.

Как ни странно, «крик души» был услышан неряхами-курильщиками. И сегодня на территории перед домом царит почти идеальная чистота. В то же время ни одного мобильника, кошелька или бриллиантового колье под окнами пятиэтажки замечено не было…