Открылась традиционная 9-я выставка дизайнеров Ставрополя и Невинномысска.

Экспонаты представлены в выставочном зале Невинномысского историко-краеведческого музея.

По приглашению Ставропольского регионального Союза дизайнеров студенты продемонстрировали мастерство, отразившееся в их курсовых и дипломных проектах, которые и представили своего автора на выставке. Среди участников – студенты кафедры дизайна Ставропольского филиала МГПУ, СКФУ и Ставропольского филиала ЮРГИ, а также кафедры изобразительного искусства и дизайна СГПИ.

Выставка, приуроченная к 20-летию Ставропольского регионального Союза дизайнеров и юбилею краевого центра, направлена на широкое освещение дизайнерского искусства через разные направления: коммуникативный дизайн, промышленный, ландшафтный, арт-дизайн.

Экспозицию можно будет увидеть до 19 июня.