С 6 июня 2017 г. в отделениях ВТБ24 стартовали продажи второго выпуска облигаций федерального займа для физических лиц.

Условия выпуска ОФЗ-н остались прежними. В частности, средняя доходность за период обращения государственных ценных бумаг по-прежнему составит около 9% годовых.

Срок обращения ОФЗ-н – 3 года. При этом клиент имеет возможность продать государственные ценные бумаги досрочно и получить назад вложенные средства (в случае, если приобретение бумаг осуществлялось не выше номинальной стоимости) за минусом вознаграждения банка и накопленного процентного дохода. Вторичное обращение ОФЗ-н не предусмотрено.

Номинал одной ОФЗ-н составляет 1 тысячу рублей. Минимальный объем покупки государственных ценных бумаг установлен в размере 30 тысяч рублей, максимальный – 15 миллионов рублей по номинальной стоимости.

«Мы считаем проект по ОФЗ-н успешным для нас, учитывая размеры сети и количество городов присутствия банка. По итогам первого выпуска ВТБ24 получил около 4,2 тыс. заявок на общую сумму 5,8 млрд рублей. Средний чек по ним превысил 1 млн рублей, что оказалось значительно выше наших ожиданий. Облигации пользуются спросом, в рамках дополнительного выпуска мы планируем привлечь около 7 тысяч клиентов», – комментирует директор инвестиционного департамента ВТБ24 Сергей Лукьянов.

ОФЗ-н – это ценная бумага с высокой степенью надёжности, выпускаемая государством в лице Министерства финансов РФ исключительно для граждан РФ старше 18 лет.

Среди ключевых особенностей ОФЗ-н также можно отметить льготный режим налогообложения (процентный доход, полученный по облигациям для населения, налогами не облагается) и низкий порог входа (30 000 рублей).

Реализацией ОФЗ-н занимаются порядка 700 офисов ВТБ24 формата «Привилегия» и Private Banking. Полный список отделений, оказывающих инвестиционные услуги, указан на сайте банка. Для приобретения ОФЗ-н физлицу необходимо открыть брокерский счет и счет депо, на котором они будут учитываться. Затем следует перевести на брокерский счет денежные средства и подать поручение на покупку ОФЗ-н. Для новых клиентов это проходит в рамках единой процедуры.

Если у клиента уже есть брокерский счет в ВТБ24, то подать поручение на покупку государственных ценных бумаг можно и в личном кабинете на инвестиционном портале

ВТБ24. Там же будет предоставлена возможность следить за счетом или продавать/покупать ОФЗ-н.