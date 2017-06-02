Фото: архив администрации Александровского района Фото: архив администрации Александровского района Фото: архив администрации Александровского района

Троица – это праздник жизни и природы. Его отметили в Александровском районе на территории Дворца культуры села Калиновского народным гуляньем. В конкурсе частушек приняли участие все гости. Ручеек тоже выдался на славу – сколько положительных эмоций доставила эта народная игра!

А в хуторе Среднем праздник назвали «Троицын день». Под народные мелодии дети и взрослые водили хороводы вокруг символа праздника – березки, участвовали в древних обрядах «Завивание березки», «Покумление», гадали на венках, играли в традиционные троичные игры «Ручеек», «Горелки», «Кости», «Битва мешками». Троицу отпраздновали и в селе Садовом.