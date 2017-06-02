В селе Башарово Кировской области с 21 по 23 июля пройдет фестиваль авторской песни «Гринландия». Ожидают гостей со всей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. Песни будут звучать на живописной поляне на берегу реки.

Участников оценят в различных номинациях: автор слов и музыки, автор слов, автор музыки, отдельные исполнители, дуэты и ансамбли. Будут присутствовать известные люди: первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода, народный артист Иосиф Кобзон и другие.

Стать участником можно, подав заявку до 14 июля, на электронный почтовый адрес: grinlandia-kirov@mail.ru.