Вот-вот завершится 114-ый концертный сезон Ставропольской государственной филармонии. Всего два концерта и несколько интереснейших музыкальных премьер отделяют нас от финального аккорда.

Уходящий сезон запомнится слушателям встречами с выдающимися исполнителями современности, среди которых – народный артист СССР, дирижёр, альтист Ю. Башмет, блистательная оперная дива В. Джиоева, джазовый трубач В. Эйленкриг, солисты Московского театра «Новая опера»: обладатель национальной театральной премии «Золотая маска» тенор А. Татаринцев, незабываемая исполнительница партии Джульетты в опере Ш. Гуно Е. Терентьева, легенда отечественного джаза Д. Голощёкин, любимица ставропольской публики, обладательница виртуозного колоратурного сопрано И. Белая и солист Московского камерного музыкального театра им. Б. Покровского роскошный бас К. Филин.

Нынешний сезон не только радовал и удивлял новыми интересными работами коллективов и солистов, но и сумел привлечь в зал, где звучит академическая музыка, немало новых слушателей.

В рамках проекта «Большая премьера» в исполнении камерного хора, симфонического оркестра и солистов под управлением лауреата Международных конкурсов дирижёра М. Леонтьева (Санкт – Петербург) прозвучали редко исполняемые в России современные партитуры, которые притягивают внимание молодого поколения: «Stabat mater» К. Дженкинса, «Танго – месса» М. Палмери. При всей их кажущейся на первый взгляд сложности, они рассчитаны на массового слушателя и представителей любой национальности. У этих сочинений общепланетарная тематика: антимилитаристская (мольба о мире) и скорбная (сопереживание страданиям Богоматери у Креста). «Stabat mater» К. Дженкинса написана в рамках музыкального мультикультурализма. Есть в этой музыке завораживающая красота средневековых католических секвенций, восточноазиатских мугамных распевов, барочных жанров – сарабанды, пассакалии, интонационные средства современной музыки и множество языков западной и восточной культур.

Что касается произведения М. Палмери, то интерес самых разных категорий слушателей вызвало уже само необычное словосочетание: «Танго – месса». Звуковой эфир нашей эпохи очень прочно пронизан музыкой танго знаменитого аргентинца А. Пьяццолы. М. Палмери – продолжатель основной линии его творчества. «Танго – месса» – это вдохновенное сочинение с острыми, неожиданными ритмо – интонациями пламенной музыки Аргентины и классическим звучанием хора.

Камерный хор филармонии и его главный хормейстер Е. Бутова порадовали гостей филармонии несколькими новыми интересными работами: это уже упомянутые хоровые партитуры «Stabat mater» К. Дженкинса, «Танго – месса» М. Палмери, концерт духовной музыки «Бог есть любовь», в которой принимали гости программы – хор Регентской школы Ставропольской духовной семинарии (руководитель – С. Сафонова), ансамбль «Лествица» (Художественный руководитель – В. Гуськов).

Новогодняя сказка «Как Дед Мороз да Иван летучий корабль построили», покорившая сердца юных жителей Ставрополья – ещё одна новая успешная работа камерного хора филармонии и заметьте: в не свойственном академическому коллективу жанре!

К 14 июня – первому вечеру закрытия нынешнего сезона, который называется «Брависсимо!» – камерный хор готовит партитуру современного английского композитора Б. Чилкотта «Маленькая джазовая месса».

Программа, в которой прозвучит эта интересная современная музыка, будет насыщена самыми яркими произведениями из вокального репертуара солистов филармонии: лауреатов Международных конкурсов М. Сивцовой, Е. Тонких, Ю. Беляева, солистов Е. Астанковой, С. Захарченко, И. Батчаева и А. Дурахова.

Второе отделение вечера пригласит гостей филармонии в праздничную стихию карнавала. Нарядные костюмы, народные и эстрадные песни и танцы народов мира в исполнении многократного лауреата Международных фольклорных фестивалей вокально – хореографического ансамбля «Слобода» покорили поклонников этого коллектива далеко за пределами Ставрополья. Коллектив, которым руководит заслуженный работник культуры РФ А. Пянзин, в уходящем сезоне вновь объездил множество самых отдалённых уголков края и подготовил ещё одну незабываемую премьеру – концертную программу «Очи чёрные».

Приятной приметой уходящего сезона стало появление в филармонии нового дирижёра – недавнего выпускника Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Ю. Михайленко. На его счету несколько ярких, удачных премьер, которые уже по достоинству оценили слушатели: первый вечер проекта «Музыка от гурмана» «Музыка и десерт от Верди» с солистками В. Джиоевой и К. Золочевским, концерт симфонического оркестра «Метель под скрипки Мендельсона», новый проект «Золотая маска с визитом». Ставропольчане ждут новых работ молодого дирижёра не напрасно: к 21 июня – второму вечеру закрытия сезона «Романтическая Европа» – Ю. Михайленко готовит целый ряд страстных, вдохновенных и неожиданных премьер, которые прозвучат в исполнении симфонического оркестра и солистов: лауреата 5 Международных конкурсов скрипача С. Поспелова (Москва) и юного вундеркинда – нашего шестилетнего земляка Елисея Мысина, ставшего в этом году финалистом телевизионного конкурса «Синяя птица» и победителем серьёзнейшего Международного конкурса юных пианистов в Астане (Республика Казахстан).

Главной премьерой вечера «Романтическая Европа» станет «Испанская симфония» Э. Лало, которую С. Поспелов – один из самых ярких скрипачей нового молодого поколения российских музыкантов, недавно вернувшийся с гастрольного тура по городам США – исполнит на уникальной скрипке работы французского мастера 19 века Ж. Б. Вийома. Инструмент этого мастера в Ставрополе будет звучать впервые.

Специальный гость вечера – Е. Мысин исполнит с симфоническим оркестром филармонии пьесу Э. Грига «В пещере горного короля» и пьесу собственного сочинения, недавно прозвучавшую в концерте «Джаз» народного артиста РФ Д. Мацуева в большом концертном зале Санкт – Петербурга «Октябрьский».

Следующий сезон филармонии – 115 – й! Открытие сезона, как всегда, состоится 1 октября в Международный день музыки. Жителей Ставрополья ждёт встреча с известнейшим итальянским дирижёром Фабио Мастранжело, успешно работающим в России, подготовившим крупнейшие телевизионные музыкальные проекты, один из которых – «Большая опера». Маэстро Ф. Мастранжело приедет к нам на 48 – ой фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья» со своим коллективом – камерным оркестром Санкт – Петербурга «Северная симфониетта» и великолепными солистами: победительницей проекта «Большая опера» неподражаемой, девятнадцатилетней Ксенией Нестеренко и нашим земляком – солистом Московского театра «Новая опера» Андреем Дунаевым. В новом 115 – м концерном сезоне первыми на сцене филармонии выступят: ведущий джазовый музыкант России, саксофонист И. Бутман, один из интереснейших пианистов России, лауреат Международных конкурсов А. Коробейников, симфонический оркестр и камерный хор филармонии под управлением дирижёра М. Леонтьева (Санкт – Петербург) и многие другие прославленные музыканты.