Указом Президента России с 1998 года день 6 июня в нашей стране отмечается как государственный национальный праздник — Пушкинский день России.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Вальс в честь Александра Сергеевича Пушкина Александр Сергеевич Пушкин

В этот день по всей стране вспоминают имя великого гражданина, проходят поэтические концерты, выставки, спектакли и пушкинские чтения. В 218-ю годовщину со дня рождения поэта поэтов Александра Сергеевича прошли мероприятия, посвященные этому событию огромного культурного значения, и по всему нашему краю.

Одной из традиционных площадок праздника является пятигорский сквер, носящий имя поэта. Традиция проведения здесь поэтических митингов восходит к 1982 году, когда тут был установлен бюст Пушкина. С тех пор такие встречи проходят дважды в год — в день рождения поэта и в день его трагической гибели. И 6 июня в столице федерального округа вновь прошел поэтический митинг, на котором прозвучали бессмертные пушкинские строки в исполнении кавминводских мастеров поэзии и прозы, почитателей великого таланта. Митинг завершился возложением цветов к памятнику поэту.

Ставропольская центральная городская библиотека организовала в этот день литературный праздник «Сказочный мир Поэта», на который были приглашены жители и гости краевой столицы. Для участников праздника выступили герои сказок Александра Сергеевича: Кот Ученый, Баба-яга и Кощей Бессмертный, прозвучали знакомые каждому из нас с детства строки из его произведений и слова любви и признательности человеку, которому суждено было стать первооткрывателем Кавказа в русской литературе.

На прилегающей к библиотеке территории работали арт-площадки, а также прошла встреча с поэтом, прозаиком, руководителем «Школы литературного мастерства» Владимиром Бутенко и его учениками. Завершился праздник спектаклем «Сказки Ученого Кота» муниципального театра «Гармония» имени Галины Пухальской и возложением цветов к памятнику.