Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК Спецборт МЧС «Сухой Суперджет 100»

Санитарно-авиационная эвакуация тяжелобольного ребенка из Ставрополя в Нижний Новгород была осуществлена спецбортом МЧС «Сухой Суперджет 100», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Пациенту срочно нужна была высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. В Нижнем Новгороде ему предстоит лечиться в ФГБУ «Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр».

В полете никаких нештатных ситуаций не произошло. В самолете МЧС есть современное оборудование и специальные медицинские модули, аппарат искусственного дыхания и кардиомониторы. Маленького пациента сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог МЧС России.

Напомним, что десять дней назад два тяжелобольных ребенка также были доставлены спецбортом МЧС в Нижний Новгород из Ставрополя и Грозного.