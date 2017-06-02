Тридцать лет назад на проспекте Карла Маркса в Ставрополе был установлен памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Великий поэт дважды посещал Ставрополь, направляясь на Кавказ. Авторы композиции скульптор Э. Ладыгин и архитектор Ю. Тихонов представили Пушкина, с задумчивым и вдохновенным видом сидящего на стуле, словно сочиняющего новое творение.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Памятник А. С. Пушкину в Ставрополе Фото: Александр ЦВИГУН Театрализованное представление возле у памятника А.С.Пушкину Пушкин и Онегин в Йошкар-Оле Памятник А.С. Пушкину в Мадриде

Этот памятник сразу стал настоящим украшением исторической части краевой столицы. К нему по южному склону Крепостной горы ведет красивая лестница, вдоль которой стоят скамейки и кованые фонари в стиле ретро. Здесь в день рождения поэта проходят праздники поэзии, ставропольские дети читают Пушкина, а поэты – свои стихи. В будни здесь всегда можно встретить горожан, отдыхающих и обязательно фотографирующихся «на фоне Пушкина»...

Когда поэт написал знаменитое «не зарастет народная тропа», имея в виду прежде всего свое литературное наследие – памятник нерукотворный, конечно, он и представить не мог, сколько ему создадут памятников, и не только в России, но буквально про всему миру! Первый же монумент установлен 6 июня 1880 года в Москве. Из десятков предложенных проектов комиссия тогда выбрала работу скульптора А. Опекушина. С тех пор бюсты и статуи поэта стали появляться в самых разных уголках планеты, теперь их можно увидеть более чем в сорока странах. Не только имя, но и облик Пушкина знаком жителям Бухареста и Вашингтона, Парижа и Стамбула, Сеула и Шанхая, Манилы и Дели, Рима и Мадрида, Дюссельдорфа и Брюсселя, Монреаля и Каира…

Причем образы всюду хоть и вполне узнаваемые, но очень-очень разные. Есть весьма неожиданные. Например, в селе Михайловском Псковской области открыт памятник... зайцу, который, по преданию, перебежал дорогу Пушкину и этим спас ему жизнь. Монумент представляет собой верстовой столб с надписью «До Сенатской площади осталось 416 верст» и фигуркой сидящего на нем зайца. По легенде, Пушкин, находившийся в декабре 1825 года в ссылке в родовом имении, узнал о восстании декабристов и выехал в Петербург. Но вдруг дорогу перед санями перебежал заяц, что по местным поверьям считалось дурным предзнаменованием. Пушкин велел поворачивать назад…

В Москве на Старом Арбате в 1999 году появилась парная скульптура Натальи и Александра Пушкиных, она расположена около того дома, куда молодожены приехали после венчания... А в Красноярске знаменитую пару «Поэт и Натали» поместили в эффектную и одновременно очень уютную ротонду: Александр Сергеевич читает супруге стихи. Сюда обязательно приезжают современные молодожены с цветами, здесь любят запечатлеть себя выпускники школ и вузов... Необычный памятник установлен в Оренбурге, куда Пушкин приезжал в поисках материалов для книги о Пугачеве. Бывал в этих краях и В. Даль – составитель «Толкового словаря живого великорусского языка». Скульптурная композиция изображает двух великанов русской словесности, бывших друзьями и единомышленниками.

Свой Пушкин есть также на предполагаемой родине далеких предков Александра Сергеевича – в Эфиопии. Там его даже считают эфиопским поэтом! А триумфальное шествие все новых памятников по миру продолжается. Один из самых недавних появился в столице Египта этой весной. Инициаторами установки бюста поэта в каирском парке «Эль-Хуррия» ( «Свобода») стали местная ассоциация выпускников российских вузов и Российский центр науки и культуры. Можно не сомневаться, что к Пушкинскому дню где-то появятся новые образы поэта. Благодарные потомки не устают увековечивать его в мраморе и бронзе. И народная тропа не зарастает…