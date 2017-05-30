Формирование современной городской среды – тема заседания региональной межведомственной комиссии в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова 5 июня.

Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

Федеральная программа благоустройства городских территорий принята по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В текущем году на благоустройство дворовых территорий Ставрополья направлено 609 миллионов рублей из федерального и 39 миллионов рублей из краевого бюджета.

– Впервые за четверть века на благоустройство городов направлен столь весомый объем бюджетных средств. Мы должны достойно реализовать решение главы государства, выполнить все положения программы, повысить комфортность среды для жизни в городах и селах края, – подчеркнул глава края.

Как доложил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК Игорь Васильев, сейчас во всех 18 территориях-участниках программы в полном объеме утверждены дизайн-проекты дворовых и общественных территорий, проекты согласованы с собственниками многоквартирных домов. Причем, в Пятигорске, Благодарном, Буденновске, Изобильном, Ипатово, Нефтекумске, Светлограде, Зеленокумске конкурсные процедуры завершены, находятся в стадии подписания или уже подписаны контракты с исполнителями. Несколько отстают в проведении этой работы Кисловодск и Лермонтов. Все работы по благоустройству дворов должны быть закончены осенью.

Одновременно идет подготовка следующего этапа региональной программы – на 2018-2022 годы. План действий предстоит составить муниципалитетам. Участниками этих местных программ должны стать населенные пункты, где живет более тысячи жителей. Всего в крае таких насчитывается 325, они рассредоточены по 280 муниципалитетам.

Обеспокоенность профильного министерства вызывает тот факт, что 20 муниципальных образований заявили об отказе от участия в программе благоустройства. Это села Родниковское, Садовое, Серафимовское, Петропавловское Арзгирского района, села Каменная Балка, Спасское, Елизаветинское, аул Эдельбай и поселок Ставропольский Благодарненского района, села Донская Балка и Просянка Петровского района, поселок Пятигорский Предгорного района, село Птичье Изобильненского района, села Апанасенковское, Воздвиженское, Вознесеновское, Дербетовка, Киевка, Маныческое, Рагули Апанасенковского района.

Губернатор назвал позицию их руководства безответственной и напомнил главам о том, что они были избраны ставропольцами – в том числе, желающими повышения качества жизни в своих селах и городах.

На совещании обсужден порядок других действий, связанных с подготовкой программы благоустройства в ближайшие годы.

Определено, что до начала июля муниципалитеты должны уточнить свои Порядки о благоустройстве, а также провести инвентаризацию дворов и других зон общественного пользования, которые должны войти в новые этапы программы.

Эта работа должна вестись с учетом общественного мнения, – нацелил губернатор. Он поручил организовать механизмы получения обратной связи от тех, кто хочет внести свои предложения в планы благоустройства.