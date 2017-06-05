Ставрополье продолжает выстраивать новую систему обращения с отходами, чего требует проводимая в нашей стране масштабная реформа в отрасли.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Мусорный бак

Определен первый региональный оператор: наводить порядок с вывозом мусора в западной части края предстоит компании «Эко-Сити», сообщили в министерстве ЖКХ СК. Она стала победителем соответствующего конкурса.

В ведомстве уточнили, что в зону ответственности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами вошли города Ставрополь и Невинномысск, а также территории Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Туркменского и Шпаковского районов. Статус регионального оператора ООО «Эко-Сити» получило на 15 лет. Компания не первый год работает в крае – она эксплуатирует завод по переработке и утилизации твердых бытовых отходов вблизи хутора Нижнерусский Шпаковского района.

В ближайшее время оператору нужно будет заключить договоры с населением и организациями в пределах зоны его деятельности. И как уже сообщала «СП», с 1 января 2018 года начнет действовать единый тариф на услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами. Кроме того, региональному оператору предстоит заняться ликвидацией стихийных свалок.

В министерстве ЖКХ отметили, что вскоре будет проведен конкурс для определения регионального оператора для работы в восточной зоне Ставропольского края.

К слову, подсчитано, что ежегодно на Ставрополье производится примерно семь миллионов кубометров твердых коммунальных отходов. Территориальная схема обращения с ними предусматривает, что в крае будет создано 15 новых мусороперегрузочных станций с первичной обработкой отходов, а также два новых межмуниципальных зональных центра (Новоалександровский и Труновский). В Благодарненском, Буденновском и Советском районах такие центры уже строятся. По данным министерства, все проекты предполагают частное инвестирование. Его объем в общей сложности может достигнуть 7-10 миллиардов рублей.