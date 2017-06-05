В станице Новотроицкой Изобильненского района открылась многофункциональная спортивная площадка с современным покрытием, на которой есть возможность заниматься футболом, баскетболом, волейболом и большим теннисом.

Фото из архива администрации Изобильненского района Фото из архива администрации Изобильненского района Фото из архива администрации Изобильненского района

Мечту юных спортсменов станицы воплотило в жизнь АО СП «Новотроицкое», сообщили в администрации района. В рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с местной властью предприятие выделило на социально-экономическое развитие станицы миллион рублей. Это позволило благоустроить стадион, установить уличное освещение и сделать многое другое для улучшения жизни станичников. Открытие новой спортплощадки завершилось товарищеским футбольным матчем между детскими командами станицы Новотроицкой и поселка Солнечнодольска. А после его окончания все дети получили сладкие призы – мороженое. В церемонии открытия приняли участие представитель губернатора края В. Шестак, другие официальные лица.