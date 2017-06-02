Население ЮФО и СКФО стало активнее кредитоваться. По данным Центробанка, жители двух федеральных округов в первом квартале одолжили у банков 181 млрд рублей, в сравнении с показателями годом ранее отмечен рост в 24,2 процента.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Стоит отметить особый интерес к ипотеке: на фоне общероссийской тенденции к снижению показателей (на 0,7 процента) объем выдачи ипотечных кредитов в ЮФО и СКФО вырос на 5,1 процента. За три первых месяца года население прокредитовано на сумму 28 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в январе-марте 2017 года в Южном федеральном округе составила 11,9 процента, в Северо-Кавказском – 12 процентов. В сравнении с цифрами за первый квартал прошлого года зафиксировано ее снижение на 0,6 процентных пункта в обоих округах.