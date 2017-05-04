– В этом году молодежный образовательный форум «Поиск» проходит уже в юбилейный пятый раз. Это важный этап подготовки делегации Ставропольского края для участия в мероприятиях летней форумной кампании. Участие в «Поиске» поможет и на самой защите, и в дальнейшей реализации своего социального проекта, – отметил заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края Дмитрий Донецкий.
На «Поиск» приехали студенты, руководители и активисты некоммерческих организаций и объединений, а также специалисты по работе с молодежью из муниципальных районов и городских округов. В течение трех дней участники пройдут образовательную программу, примут участие в работе альтернативных площадок и попробуют свои силы в рамках работы конвейера молодежных проектов – своеобразной репетиции защиты проектов форума «Машук».