Компания «Газпром газораспределение Ставрополь» завершила подключение аварийно-диспетчерских служб 32 газораспределительных организаций Ставропольского края к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В случае если заявитель сообщает об инциденте, связанном с газом через «Систему – 112», оператором единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) заполняется карточка информационного обмена. В нее вносятся сведения о телефоне, с которого был принят звонок, о заявителе, о месте и характере происшествия. При этом между оператором ЕДДС и абонентом ведется автоматическая запись разговора.

«Затем карточка информационного обмена 112 направляется диспетчеру аварийно-диспетчерской газовой службы, который, уже имея первичную информацию, продолжает заполнять карточку исходя из специфики своей работы. Это позволяет оптимизировать общее время приема и обработки вызова, и таким образом, сократить общее время реагирования на происшествия», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Алексей Александров.

Полностью запустить «Систему – 112» во всех регионах России планируется до конца 2017 года. До этого времени параллельно с номером ЕДДС будут действовать и прежние номера. Для потребителей газа сохраняется возможность вызова спасателей газовой службы со стационарного телефона по номеру 04, а также через операторов мобильной связи по номеру 104.

После того, как «Система – 112» будет полностью принята в эксплуатацию, номера экстренных служб, в том числе и газовой, будут упразднены.

Справка:

Оперативную локализацию и ликвидацию внештатных ситуаций на системах газораспределения Ставропольского края осуществляют 33 аварийно-диспетчерских службы. Работу выполняют более 700 специалистов. В 2013 году АО «Газпром газораспределение Ставрополь» получено свидетельство, подтверждающее право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. В настоящее время в крае действуют 11 аварийно-спасательных групп (АСГ), в состав которых входят 198 аттестованных спасателей.