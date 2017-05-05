Восемь бронзовых колоколов весом от 4 до 150 килограмм доставлены в Михайловск. Колокола будут установлены в звоннице храма святого великомученика Артемия на территории жилого района «Гармония».

Колокола изготовлены по специальному заказу для Строительной группы «Третий Рим» в художественной литейной мастерской города Воронежа. На колоколах отражены лики святых: св.прп. Дионисия, св. Матроны Московской, св.Сергея Радонежского, св. вмч. Артемия. Два самых больших колокола весом 64 и 150 килограмм отмечены именной надписью: «Сей колокол отлит в 2017 году от Рождества Христова для храма святого великомученика Артемия города Михайловска усердием и средствами Строительной группы «Третий Рим» и «Сей Благовест отлит в 2017 году от Рождества Христова для храма святого великомученика Артемия города Михайловска усердием и средствами Сергея Анатольевича Захарченко». Колокола изготовлены из высококачественной бронзы и будут радовать своим звоном прихожан Михайловска.

Строительные и отделочные работы в храме святого великомученика Артемия уже близятся к завершению. Закладка храма состоялась в августе прошлого года. И уже этой осенью он распахнёт свои двери для михайловских прихожан. Что позволяет считать храм святого великомученика Артемия одним из самых быстро возводимых храмов на Ставрополье. Строительство ведётся за счёт средств Строительной группы «Третий Рим».

Еще на стадии строительства храм успел стать центром культурной жизни жилого района «Гармония». Здесь регулярно проводятся праздничные богослужения. Ярким событием для жителей всего региона стало принесение мощей святой блаженной Матроны Московской и списка её чудотворной иконы, которое состоялось в начале мая этого года. За несколько дней этим святыням поклонились десятки тысяч человек, прибывшие в Михайловск со всего Юга России.