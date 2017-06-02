Воспитанники спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» провели два самых быстрых поединка на международных соревнованиях по сетокан карате-до Open Kadan, которые прошли в Чехии.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

В представительном турнире участвовали свыше 500 каратистов из шести стран: России и Сербии, Чехии и Словакии, Армении и Венгрии. Спортклуб ставропольских газовиков в Кадани представляли семеро спортсменов. Соревновательная программа проходила в двух разделах: ката (формальные упражнения) и кумитэ (поединки). Зрители и болельщики увидели множество ярких встреч в нескольких возрастных категориях в личном и командном зачетах.

Как объяснил директор спортклуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» Виктор Мащенко, правила международного турнира позволяли участнику оставаться в соревновательной сетке до двух поражений, поэтому для победы каждому приходилось выходить на татами минимум десять раз.

– Такой формат дает дополнительную соревновательную практику и практически полностью исключает судейские ошибки, – пояснил наставник.

Наши каратисты завоевали в Чехии семь медалей. С личным «золотом» в Россию вернулись Данила Мащенко (13-14 лет) и Станислав Кирьянов (19-20 лет). Еще две награды высшей пробы наши спортсмены выиграли в командном кумите – среди участников 13-14 и 15-16 лет. Второе место занял Игорь Тюрин (15-16 лет), третье — Артём Леготин (15-16 лет) и Владислав Чернов (13-14 лет).

Кроме того, газпромовцы установили в Чехии два рекорда: Вахид Магомадов провел самый быстрый поединок, завершив его уже на третьей секунде. Второе место в этом своеобразном рейтинге у Данилы Мащенко. Для победы над соперником в одной из схваток ему потребовалось всего пять секунд.

Заграничная поездка каратистов компании завершилась совместными тренировочными сборами с представителями чешской национальной сборной по сетокан карате-до.