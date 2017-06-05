Комитет Думы Ставропольского края по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации провел заседание круглого стола на тему «О взаимодействии государственной и частной систем здравоохранения в повышении качества и доступности медицинской помощи населению края».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Доктор и пациент

В обсуждении актуального вопроса вместе с депутатами приняли участие представители исполнительной власти края, руководители учреждений здравоохранения разных форм собственности. В начале разговора председатель комитета В. Муравьёва привела цитату из выступления главы Минздрава РФ В. Скворцовой: «Должна быть национальная система здравоохранения с государственным и негосударственным сегментом, но работать вся эта система должна по единым правилам».

Активно развивается частная медицина и в нашем крае. Год от года число таких учреждений здравоохранения неуклонно растет. Сегодня в программе оказания помощи в рамках обязательного медицинского страхования участвуют более пятидесяти клиник и учреждений негосударственной формы собственности. Подчеркивалось, что при краевом минздраве создан и работает координационный совет по взаимодействию субъектов государственной и частной систем здравоохранения. Его работа нацелена на повышение доступности оказания медицинской помощи, анализ и разработку мероприятий по повышению эффективности в рамках государственно-частного партнерства. Кстати, последнее направление вызвало большой интерес участников разговора за круглым столом. При этом отмечалось, что в настоящее время, к сожалению, нельзя назвать даже один успешно реализованный проект в рамках такого партнерства. Хотя этому направлению уделено большое внимание в перспективных планах региона.

Пока же частный бизнес в здравоохранении успешно работает там, где имеются определенные недочеты государственной медпомощи. Зачастую материально-техническое обеспечение в частных клиниках значительно лучше, чем в государственных лечебных учреждениях. Выше и квалификация, и заработная плата медицинских работников. На заседании была приведена статистика, согласно которой, большая часть частных медицинских учреждений осуществляет свою деятельность в таких сферах, как стоматология, офтальмология, гинекология, урология, проведение лабораторных анализов. В то же время очень мало тех, кто оказывает высокотехнологическую медицинскую помощь или проводит более-менее серьезные хирургические вмешательства. Также частное здравоохранение не проводит профилактику и диспансеризацию населения. Еще одна проблема – нередко отсутствующее взаимодействие между государственными и частными медицинскими организациями, что зачастую приводит к нарушению динамического наблюдения за пациентами. А это, в свою очередь, может иметь для их здоровья самые печальные последствия.

Однако есть немало примеров успешного взаимодействия государственных и частных учреждений здравоохранения. Отмечалось, что они все активнее работают с территориальным фондом ОМС, предоставляя услуги по стандартным медицинским полисам.

В ходе круглого стола его участники вновь вернулись к теме государственно-частного партнерства в сфере медицины, отметив, что в нынешних экономических условиях, с учетом хронического недофинансирования социальных отраслей, этот путь может стать действительно эффективным. Однако сделать для этого предстоит еще немало. К тому же представителям бизнеса надо быть готовыми к тому, что быструю прибыль они не получат, и видеть долговременные перспективы. «Медицина – это не сиюминутный заработок», – подчеркнула В. Муравьёва.

Отмечалось также, что улучшение взаимодействия между государственными и частными медицинскими организациями может иметь несколько направлений. В их числе разработка необходимых правовых документов, интеграция частников в систему ОМС, развитие добровольного медицинского страхования и другие.

По результатам круглого стола принят ряд рекомендаций к органам государственной власти края, профильному министерству, территориальному фонду ОМС.