Следственные органы составили фоторобот предполагаемого подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть мужчины, рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по краю. Трагедия случилась утром 18 мая. Мужчина во дворе дома №15 по улице Новой в Невинномысске разругался с 45-летним водителем, автомобиль которого обрызгал его водой из лужи и нанес ему один удар кулаком по голове. Водитель умер в реанимационном отделении больницы. Возбуждено уголовное дело. Следствие обращается ко всем, кто располагает информацией о совершенном преступлении, или человеке, изображенном на фото, и просит сообщить об этом в следственный отдел по городу Невинномысск следственного управления СКР по Ставропольскому краю по телефонам: 8 (86554) 7-76-51, 7-79-56 или на короткий номер 02.