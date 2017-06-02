В Ипатовском районе из-за сильного ливня поток воды с грязью сошел с полей на село Родники и затопил участок дороги Ипатово – Добровольное.

Фото: пресс-служба ПАСС СК Фото: пресс-служба ПАСС СК

Стихия обрушилась внезапно. Первая грязевая атака хлынула вечером 1 июня, «накрыв» около двух километров дороги. Ехавшие в этот момент четыре легковушки завязли в 30-40-сантиметровом слое вязкой жижи. Два автомобиля снесло в кювет, один из которых буквально утонул в грязи. Доставать автомобили пришлось пожарным.

2 июня в четвертом часу утра новая волна грязи и воды обрушилась на село Родники. Поток, сошедший с полей, засорил уличные ливневые канализации, вода пошла поверху к домам. Чтобы обезопасить людей от подтоплений, пожарные лопатами расчищали дренажные каналы, копали водоотводы. Но из-за непрекращающегося ливня все-таки подтопило три дома и часть улицы, рассказали в ПАСС СК. Вода попала в подвалы и домовладения.