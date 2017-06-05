Больше 300 детей, пострадавших от паводка, отдыхают в 16 санаториях, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по СК.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК

Для ребят проводят уроки по основам безопасности жизнедеятельности. В качестве учителей выступают и курсанты-спасатели из учебных заведений МЧС России, приехавшие для помощи в ликвидации ЧС.

5 июня о безопасности говорили с 40 детьми в санатории им. Н.К. Крупской ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в Железноводске. Как рассказывает руководитель филиала ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России Тамара Ходова, по прибытии детей из Минераловодского городского округа осмотрел врач, сейчас помимо курортного лечения для подростков устраивают культурно-массовые мероприятия, питание осуществляется пять раз в день.

На открытом уроке детям преподавали не только теорию, но и разрешили изучить пожарный автомобиль и подать воду из пожарного ствола.

А курсанты рассказали об обучении в Академии, своих насыщенных буднях и продемонстрировали выполнение норматива «Одевание боевой одежды пожарного». Желающих попробовать себя в этом деле было не счесть. Некоторые даже захотели служить в МЧС России.