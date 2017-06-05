В селе Александровском прошел отчетный круг Ставропольского окружного казачьего общества Терского войска.

Фото: комитет СК по делам национальностей и казачества Фото: комитет СК по делам национальностей и казачества

Место выбрано не случайно: село основано хоперскими в составе Азово-Моздокской оборонительной линии, отмечающей свое 240-летие.

Окружной атаман Александр Журавский в отчетном докладе обозначил главные направления работы казачьего правления: взаимодействие с Русской православной церковью, охрана общественного порядка¸ военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовка к службе в Вооруженных силах РФ, развитие системы казачьего кадетского образования в крае, экономические аспекты деятельности казачьих обществ.

Особое внимание было уделено активному участию казаков в ликвидации последствий наводнения. Работу атамана и правления круг признал удовлетворительной. Проголосовали за создание сельскохозяйственного предприятия Ставропольского казачьего округа под названием «Пересвет-Агро», которое будет руководствоваться в своей деятельности поручением губернатора края о создании условий для самофинансирования деятельности казачества.