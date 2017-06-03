Ставропольский индивидуальный предприниматель Юрий Архипцев победил в 15-х тракторных гонках «Бизон-Трек Шоу-2017», аналогов которым в России нет.

Фото: официальная группа Бизон-Трек Шоу-2017 в vk.com Номер 20 – победитель гонки Юрий Архипцев из Кировского района Ставропольского края Фото: официальная группа Бизон-Трек Шоу-2017 в vk.com Номер 20 – победитель гонки Юрий Архипцев из Кировского района Ставропольского края Фото: официальная группа Бизон-Трек Шоу-2017 в vk.com Момент всероссийских гонок на тракторах «Бизон-Трек Шоу-2017» Фото: официальная группа Бизон-Трек Шоу-2017 в vk.com Момент всероссийских гонок на тракторах «Бизон-Трек Шоу-2017» Фото: официальная группа Бизон-Трек Шоу-2017 в vk.com Момент всероссийских гонок на тракторах «Бизон-Трек Шоу-2017» Фото: официальная группа Бизон-Трек Шоу-2017 в vk.com Момент всероссийских гонок на тракторах «Бизон-Трек Шоу-2017» Фото: официальная группа Бизон-Трек Шоу-2017 в vk.com Момент всероссийских гонок на тракторах «Бизон-Трек Шоу-2017» Фото: официальная группа Бизон-Трек Шоу-2017 в vk.com Всероссийские гонки на тракторах «Бизон-Трек Шоу-2017» Фото: официальная группа Бизон-Трек Шоу-2017 в соцсетях Всероссийские гонки на тракторах «Бизон-Трек Шоу-2017»

Соревнования тяжелоатлетов в мире авто проходили в Ростовской области на четвертом километре трассы М-23 Ростов-Таганрог. Это 15 километров опасной дороги с крутыми поворотами, водными препятствиями, трамплинами.

Ежегодный гоночно-тракторный турнир приводит в экстаз многих любителей экстрима. В этот раз, по словам ведущего Дмитрия Белых, собралось больше 30 тысяч человек, которые наблюдали за виражами 28-ми механизаторов сельхозпредприятий России. Как на лошадиных скачках, каждому трактору присвоен номер, из специальной программки зрители могли узнать, как выглядит средство передвижения, сколько побед на его счету, кто владелец, сколько лет он участвует. Самый солидный стаж – 14 лет. Восемь механизаторов приехали впервые, в их числе и два ставропольца – Вадим Бугрий и Муталиб Исаев, представлявшие ООО «Аграрное строительство и технологии». Но в этот раз повезло не новичкам: Юрий Архипцев из Кировского района Ставрополья, уже 7 лет участвующий в гонках, с блеском прошел все шесть отборочных и два финальных этапа на своем МТЗ-50. В «мирное время» трактор выполняет свои обычные функции: сев, культивацию, пахоту, покос. Но здесь... он бросает вызов обыденности! Счастливый обладатель нового трактора МТЗ-1221, подаренного за победу правительством Ростовской области, делился: «Я бесконечно горд за показанный результат! В этот раз, удача мне улыбнулась. Хочу поблагодарить своих друзей и коллег за поддержку и помощь в подготовке, а соперников – за чистую и упорную борьбу».

Следом за Юрием на трех остальных местах, также достойно прошедшие 15-километровую полосу испытаний, механизаторы – ростовчане. Ведь и конкурс был посвящен 80-летнему юбилею Ростовской области. Так что два новеньких трактора и одна борона за 4-е место остались на родине турнира.