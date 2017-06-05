Итоги футбольного сезона в зоне «Юг»

Трудно даже дать определение итогам завершившихся соревнований по футболу в зоне «Юг» второго дивизиона. Я имею в виду результаты выступления ставропольского «Динамо» и пятигорского «Машука».

Фото: www.rotor-fc.com Волгоградец А. Жданов забивает гол в ворота «Динамо» Ставрополь. Это его 23-й гол в сезоне. У всего «Динамо» столько же.

Так слаженно слабо они не выступали никогда. У каждого из этих клубов были взлеты и падения, то одна команда в группе лидеров, то другая. Но вот так одновременно они никогда не оказывались на дне низшего эшелона российского футбола. На пальцах одной руки можно посчитать неудачные сезоны обоих клубов. А тут такое! «Машук» пропустил больше всех мячей, 14-е место по забитым у ставропольцев – в три раза меньше «Ротора». У тех же волгоградцев и «Чайки» наши команды вдвоем не смогли отобрать хотя бы очко, по 10 очков отдали «Черноморцу», «Афипсу» и «Ангушту». 54 желтые карточки получили от арбитров пятигорчане, а пять их одноклубников вообще удалялись с поля.

Сколько сил и энергии положило руководство рыздвяненского клуба «Динамо-ГТС», лично его спортивный директор Р. Удодов, чтобы перебраться в краевой центр, продолжить традиции ФК «Динамо» Ставрополь, начавшего свои выступления в союзных соревнованиях еще в 1957 году. Теперь вот 60-ю годовщину выхода в чемпионат СССР команда отметила беспомощностью и безволием. В центре краевой столицы – на его главной площади – громоздится полуразрушенное сооружение, ранее именовавшееся стадионом «Динамо», повидавшее на своем веку практически всех футбольных легенд Советского Союза. «Нам выгоднее это поле петрушкой засеять, чем проводить здесь матчи чемпионата страны», – сказал как-то один из руководителей местной динамовской организации. Наверное, это действительно так, раз ни одно ведомство, отвечающее за развитие спорта в крае, никак на эту реплику не прореагировало, а региональная организация общества «Динамо» задрала цены за аренду на такую высоту, что даже местным газовикам они оказались не по карману, и команда снова играет в Рыздвяном. Какое же оно теперь «Динамо» Ставрополь? Проблемы со своевременной выплатой зарплаты стали поводом для разрыва контрактов для 12 спортсменов. Мало того, по той же причине ФК покинул врач А. Арутюнов, команда на выезды отправлялась без медика и уже получила предупреждение от ПФЛ за нарушение дисциплинарного регламента РФС. Нет в команде ни видеооператора, ни массажиста…

Добившись переезда в Ставрополь, ФК поменял руководство клуба, его новый директор А. Стежко обещал приложить силы для возрождения динамовских традиций, сделать ставку на местных воспитанников. Загляните в заявочный список главной футбольной команды края, кто составляет ее костяк. Это спортсмены, не подошедшие Новокубанску, Ялте, Долгопрудному, Костроме, Коломне, Твери… Что для них Ставрополь? Не поднимается рука бросить тень на динамовцев В. Магомедова, А. Волобуева, А. Бакланова, С. Сердюкова, пятигорчан Р. Алиева, Д. Джатиева, М. Абидинова. Для остальных это кормушка… Мы получаем то, что и должно было случиться, когда директором ставропольского ФК вдруг стал… технолог Черкесского хладокомбината. Во втором круге ставропольцы выиграли лишь три матча. Другого результата при таких «профессионалах» дождаться было бы очень трудно.

Как не вспомнить времена, когда после каждой неудачи второй секретарь крайкома КПСС В. Казначеев увольнял главного тренера и заместителя председателя крайсовета «Динамо». Помогало ведь! Следующий матч наши после этих взбучек обязательно выигрывали. Чем же сегодня вызвано такое безразличие к чести края у нынешних властных структур? Что ждет ставропольские клубы в будущем сезоне? Это даже трудно представить. Совсем недавно президент профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов, посетовав на то, что количество клубов в подведомственной ему лиге сократилось вдвое, заявил, что пришло время принимать меры. Он предложил Российскому футбольному союзу объединить второй и третий дивизионы. «Конечно, – заявил он, – ситуация будет анализироваться, каким образом действовать дальше — сохранить ли ПФЛ, трансформировать ли в третью лигу либо объединить их тем или иным путем. Одни играют по системе «осень-весна», другие – наоборот. Все нужно также учесть». Вот и получится, что Рыздвяный – самое подходящее место для выступления «Динамо» (а скорее всего снова уже не «Динамо»), которому, как в 2005 году, придется ездить по аулам и деревням Северного Кавказа. На вопрос: для чего ставропольцы ломали копья, возвращая себе имя главного клуба края, переезжали в краевой центр? – должен же кто-то дать внятный ответ. Или 12-е и 14-е места ставропольских клубов достойные позиции для края?

На футбольной карте Северного Кавказа в окружении «Ростова», «Краснодара», «Кубани», «Терека», «Анжи», «Волгаря», теперь еще и «Ротора» черной дырой зияет Ставрополье, команды которого пристроились вслед за молодежными командами Краснодара, клубами станицы Афипской, поселком Новокубанским, Майкопом, Назранью, Армавиром, частными клубами Махачкалы и Песчанокопской… В этом строю еще может быть поселок Рыздвяный, но никак не Ставрополь и не Пятигорск.

Кто играл, кто забивал – 2016/17

«ДИНАМО» Ставрополь

Д. Вяльчинов -14/-20, О. Суворов – 9/-11, С. Толстопятов – 8/-10; А. Бакланов – 29, К. Бацев – 25/1, А. Белозеров – 23, А. Волобуев – 25, И. Голищев – 8, Г. Гонгазде – 12/1, Д. Долгов – 13, Э. Егиазаров – 13/1, Ш. Курбанов – 13, В. Клепиков – 6, Д. Колесников – 3, А. Курачинов – 15/2, Н. Кукуяка – 23, Д. Люфт – 17, В. Магомедов – 27/8, Н. Погребняк – 13, С. Рудоманов – 3, В. Розов – 22/1, И. Селеменев – 16/2, С. Сердюков – 28/4, Д. Тодуа – 10, А. Хугаев – 18/1, Д. Хасцаев – 12/2, А. Фомичев – 12, Д. Шаповалов – 6, В. Яновский – 2, С. Ярцев – 13, С. Нефетиди – 2.

Главный тренер А. Муликов.

«МАШУК» Пятигорск

С. Аршиев – 9/-18, Д. Зайцев – 7/-12, Ю. Шлеев – 12/-19; М. Абидинов – 25/1, В. Абидоков – 14/3, Р. Алиев – 26/8, С. Аншаков – 13, И. Бороздин – 8/3, Х. Баев – 19/1, А. Блиадзе – 9, Д. Бугулов – 20, Н. Галкин – 9/1, Р. Демидов – 18/1, Д. Джатиев – 24/7, А. Карибов – 19/1, Г. Кабулов – 7, З. Кварацхелия – 3, В. Клепиков – 8, М. Мулляр – 14, М. Михалев -16, А. Нестеренко – 19/3, Д. Олифиренко – 9, Д. Омаров – 2, Д. Остапенко – 6, А. Поканинов – 4, М. Решетняк – 9, Д. Родионов – 19, А. Садиров – 15/1, О. Ткачев – 9/1, В. Чечулин – 5, О. Шрейдер – 17/1, Н. Кайдаш – 4, В. Юдин – 1, В. Полетаев – 1, В. Апресян – 1.

Главный тренер З. Саная, с 6.10.2016 – В. Заздравных.

Итоговое положение команд

- | В Н П М О ------------------------------------- | Ротор | 21 4 5 66-24 67 Афипс | 19 5 6 42-24 62 Армавир | 18 8 4 44-18 62 Чайка | 14 10 6 44-25 52 Черноморец | 15 5 10 37-21 50 Краснодар-2 | 15 5 10 47-28 50 Сочи | 13 9 8 44-32 48 СКА | 10 10 10 31-33 40 Дружба | 11 5 14 36-45 38 Спартак Вл | 10 7 13 26-36 37 Биолог | 10 4 16 26-44 34 ДИНАМО | 8 5 17 23-42 29 Ангушт | 6 9 15 18-32 27 МАШУК | 7 5 18 30-54 26 Легион | 6 6 18 22-52 24 Кубань-2 | 6 5 19 22-48 23