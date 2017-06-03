Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

«МАШУК-КМВ» – «РОТОР» – 1:2. Пять лет назад в мае 2012 года волгоградский «Ротор», выступавший тогда в южной зоне второго дивизиона, и также в заключительном домашнем матче, сумел оформить путевку в ФНЛ, обыграв «Биолог-Новокубанск» со счетом – 3:0. И вот ситуация повторилась. Теперь уже «Ротор», добившись красивой победы над «Динамо» Ставрополь, за тур до конца первенства страны обеспечил себе первое место в турнирной таблице. .Ясно было, что шагнувшие в ФНЛ волгоградцы не привезут в Пятигорск основной состав, да и должность главного тренера сейчас временно возложена на Эвальда Фролова. На 31-й минуте пятигорчанин К. Галкин открыл счет. До 58-й минуты «Машук» сохранял преимущество, но «Ротор» лицо сохранил и сначала выровнял положение, а затем вышел вперед – 2:1.

«Машук»: Аршиев, Кабулов, Демидов (Юдин), Джатиев, Баев (Блиадзе), Галкин (Омаров), Олифиренко ( Полетаев), Решетняк, Алиев, Ткачев (Карибов), Бороздин.

«ДИНАМО» – «ЧЕРНОМОРЕЦ» – 1:1. Открывали ставропольцы сезон с потенциальным лидером, проиграли тот матч, и вот теперь завершали год с теми же новороссийцами. Разница лишь в том, что «Динамо» покатилось вниз и хотя бы для утешения болельщиков никак нельзя было завершать сезон очередной неудачей. Эту мысль до игроков А. Муликов донес и на 10-й минуте матча, перешедший к нам в этот сезоне из «Долгопрудного» Г. Гонгадзе, открыл счет. Невооруженным глазом было видно, что отсутствие по объективным причинам В. Магомедова, А. Хугаева и К. Бацева усложнило действия наших земляков в середине поля. После перерыва, как гости тут же восстановили равновесие. Сказать, что кто-то обязательно хотел добиться победы и играл через не могу нельзя. Обменявшись под занавес матча парочкой острых выпадов, спортсмены спокойно дождались и финального свистка, и окончания чемпионата. Болельщикам, которых даже на «Ротор» собралось лишь 200 человек, тоже облегченно вздохнули: наконец-то кончились мучения нынешнего сезона…

«Динамо»: Вяльчинов, Фомичев, Погребняк, Бакланов, Белозеров, Волобуев (Долгов), Егиазаров (Нефетиди), Розов (Тодуа), Гонгадзе (Клепиков), Кукояка (Люфт), Сердюков.

Результаты остальных матчей заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу 2016-17 г в зоне «Юг»: «Сочи» – «Краснодар-2» – 0:1, «Кубань-2» – «Спартак» – 0:2, «Легион» – СКА – 1:0, «Ангушт» – «Афипс» – 0:1, «Чайка» – «Биолог» – 5:1, «Армавир» – «Дружба» – 2:0.

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Итоговое положение команд

-           |   В   Н   П    М     О
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            |                       
Ротор       |  21   4   5  66-24  67
Афипс       |  19   5   6  42-24  62
Армавир     |  18   8   4  44-18  62
Чайка       |  14  10   6  44-25  52
Черноморец  |  15   5  10  37-21  50
Краснодар-2 |  15   5  10  47-28  50
Сочи        |  13   9   8  44-32  48
СКА         |  10  10  10  31-33  40
Дружба      |  11   5  14  36-45  38
Спартак Вл  |  10   7  13  26-36  37
Биолог      |  10   4  16  26-44  34
ДИНАМО      |   8   5  17  23-42  29
Ангушт      |   6   9  15  18-32  27
МАШУК       |   7   5  18  30-54  26
Легион      |   6   6  18  22-52  24
Кубань-2    |   6   5  19  22-48  23