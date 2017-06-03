Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

«МАШУК-КМВ» – «РОТОР» – 1:2. Пять лет назад в мае 2012 года волгоградский «Ротор», выступавший тогда в южной зоне второго дивизиона, и также в заключительном домашнем матче, сумел оформить путевку в ФНЛ, обыграв «Биолог-Новокубанск» со счетом – 3:0. И вот ситуация повторилась. Теперь уже «Ротор», добившись красивой победы над «Динамо» Ставрополь, за тур до конца первенства страны обеспечил себе первое место в турнирной таблице. .Ясно было, что шагнувшие в ФНЛ волгоградцы не привезут в Пятигорск основной состав, да и должность главного тренера сейчас временно возложена на Эвальда Фролова. На 31-й минуте пятигорчанин К. Галкин открыл счет. До 58-й минуты «Машук» сохранял преимущество, но «Ротор» лицо сохранил и сначала выровнял положение, а затем вышел вперед – 2:1.

«Машук»: Аршиев, Кабулов, Демидов (Юдин), Джатиев, Баев (Блиадзе), Галкин (Омаров), Олифиренко ( Полетаев), Решетняк, Алиев, Ткачев (Карибов), Бороздин.

«ДИНАМО» – «ЧЕРНОМОРЕЦ» – 1:1. Открывали ставропольцы сезон с потенциальным лидером, проиграли тот матч, и вот теперь завершали год с теми же новороссийцами. Разница лишь в том, что «Динамо» покатилось вниз и хотя бы для утешения болельщиков никак нельзя было завершать сезон очередной неудачей. Эту мысль до игроков А. Муликов донес и на 10-й минуте матча, перешедший к нам в этот сезоне из «Долгопрудного» Г. Гонгадзе, открыл счет. Невооруженным глазом было видно, что отсутствие по объективным причинам В. Магомедова, А. Хугаева и К. Бацева усложнило действия наших земляков в середине поля. После перерыва, как гости тут же восстановили равновесие. Сказать, что кто-то обязательно хотел добиться победы и играл через не могу нельзя. Обменявшись под занавес матча парочкой острых выпадов, спортсмены спокойно дождались и финального свистка, и окончания чемпионата. Болельщикам, которых даже на «Ротор» собралось лишь 200 человек, тоже облегченно вздохнули: наконец-то кончились мучения нынешнего сезона…

«Динамо»: Вяльчинов, Фомичев, Погребняк, Бакланов, Белозеров, Волобуев (Долгов), Егиазаров (Нефетиди), Розов (Тодуа), Гонгадзе (Клепиков), Кукояка (Люфт), Сердюков.

Результаты остальных матчей заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу 2016-17 г в зоне «Юг»: «Сочи» – «Краснодар-2» – 0:1, «Кубань-2» – «Спартак» – 0:2, «Легион» – СКА – 1:0, «Ангушт» – «Афипс» – 0:1, «Чайка» – «Биолог» – 5:1, «Армавир» – «Дружба» – 2:0.

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Итоговое положение команд

- | В Н П М О ------------------------------------- | Ротор | 21 4 5 66-24 67 Афипс | 19 5 6 42-24 62 Армавир | 18 8 4 44-18 62 Чайка | 14 10 6 44-25 52 Черноморец | 15 5 10 37-21 50 Краснодар-2 | 15 5 10 47-28 50 Сочи | 13 9 8 44-32 48 СКА | 10 10 10 31-33 40 Дружба | 11 5 14 36-45 38 Спартак Вл | 10 7 13 26-36 37 Биолог | 10 4 16 26-44 34 ДИНАМО | 8 5 17 23-42 29 Ангушт | 6 9 15 18-32 27 МАШУК | 7 5 18 30-54 26 Легион | 6 6 18 22-52 24 Кубань-2 | 6 5 19 22-48 23