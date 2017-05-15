3 июня на площади Ленина в Ставрополе состоялся масштабный автомотофестиваль «Парковка», на котором была представлена эксклюзивная автотехника: более 700 участников в 30 номинациях. Организатором мероприятия выступили администрация г. Ставрополя и компания ООО «Эн Эр Джей маркетинг».

«Ростелеком» выступил партнёром фестиваля, предоставив возможность горожанам сделать оригинальные фотографии с ростовыми куклами – Максом и роботом. Кроме этого, на площадке компании прошли соревнования на гироскутерах и самокатах, самый быстрый был награждён подарками. Для детей работал бесплатный аквагрим, каждый желающий мог погрузиться в виртуальную реальность, а также выиграть главный приз – ТВ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0».

Полина Чумакова, директор по работе с массовый сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Парковка» является одним из самых крупных и масштабных мероприятий для любителей автомобилей. «Ростелеком» в этом году выступает партнёром этого грандиозного события, мы очень рады оказаться сегодня здесь и вместе с посетителями фестиваля окунуться в мир автомобильного искусства. Со своей стороны, мы попытались сделать этот день по-настоящему праздничным для ставропольцев».

В рамках фестиваля также проходил один из этапов чемпионата России по автозвуку, на другой площадке находились свыше 70 байкеров со всего края с уникальной коллекцией мотоциклов.