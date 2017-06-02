Ключевым вопросом рабочей встречи, которую председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ Думы СК Валентина Муравьева провела с членами Молодежного парламента была посвящена разработке нового законопроекта о молодежной политике края.

Фото пресс-службы ДСК Рабочая встреча председателя комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ Думы СК Валентины Муравьевой с членами Молодежного парламента Фото пресс-службы ДСК Молодежный парламент уже пишет законы Фото пресс-службы ДСК Молодежный парламент уже пишет законы

Речь идет о внесении изменений в уже действующий нормативный акт, которые направлены на поддержку молодежного предпринимательства, стимулирование молодежи к предпринимательской деятельности.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен в июне на очередном заседании краевой Думы. Перед этим Молодежному парламенту предстоит представить свой законопроект в профильном комитете Думы.

Это первая законотворческая инициатива Молодежного парламента. Поднята важная тема – развитие молодежного предпринимательства. Для экономики любого региона привлечение молодых людей к этой деятельности является одним из важных моментов, кроме того, это еще и решение проблемы занятости молодежи, – прокомментировала Валентина Муравьева.

Председатель Молодежного парламента Кирилл Мощенко рассказал о проделанной работе. Члены МП активно участвовали в доработке проекта Регламента Молодежного парламента, проанализировали опыт работы Молодежных парламентов субъектов Российской Федерации. По итогам было предложено сформировать семь комитетов по отдельным направлениям деятельности. Основные направления деятельности молодых парламентариев – развитие молодежного парламентаризма, взаимодействие с молодежными организациями, участие в мероприятиях проводимых муниципальными образованиями.