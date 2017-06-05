5 июня на планерке в Думе СК под председательством Геннадия Ягубова говорили о подготовке законопроектов, планируемых к внесению на июньское заседание.

Фото пресс-службы ДСК

Законодательные корректировки, связанные с работой мировых судей, краевой Контрольно-счетной палаты и других ведомств, находятся на рассмотрении комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Об итогах круглого стола, посвященного вопросам развития и взаимодействия государственных и частных медицинских учреждений, проинформировала председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьёва.

Заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Пётр Марченко пригласил коллег к обсуждению важной темы, связанной с возможным восстановлением сети учреждений, специализирующихся на работе с гражданами, находящимися в сильном алкогольном опьянении. По словам депутата, вспомнить о вытрезвителях заставляет возросшая статистика «пьяных» преступлений.

Геннадий Ягубов призвал коллег и далее держать на контроле вопросы ликвидации последствий паводка на Ставрополье. Необходимо уделить внимание людям в ходе депутатских приемов, помочь им в получении положенных компенсаций, оказывать иную консультативную помощь. Также спикер отметил, что на контроле находится и ситуация с нашествием саранчи на востоке края. Обратил внимание председатель Думы и на тему корректировок бюджета текущего года, которые планируется принять на июньском заседании краевого парламента, а также работу над формированием бюджета на 2018 год.