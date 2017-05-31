Фото пресс-службы губернатора СК

Недавние паводки нанесли большой урон подворьям жителей нескольких населенных пунктов Минераловодского городского округа. Минсельхоз и краевое управление ветеринарии решили помочь в этой беде.

Проведена оперативная оценка понесенного ущерба и начата работа по восстановлению поголовья в личных подсобных хозяйствах населения, сообщили в региональном аграрном ведомстве. Все «разоренные» непогодой подворья в Левокумке и Первомайском восстановлены. Ни одно ЛПХ не осталось без помощи. Восстановлено почти полсотни подворий. Комиссия по ликвидации последствий подтопления продолжает свою работу. Со вторника населению будет выдана оставшаяся птица, заверил первый заместитель министра сельского хозяйства СК Алексей Руденко. На беду минераловодцев откликнулись руководители нескольких организаций краевого агропрома. В числе первых – Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства, ООО «Меркурий», ООО «СХП «Свободный труд», ООО «Турксад». Местным жителям привезли поросят, козлят, утят, кур, 13 ягнят. Птицу доставили сотрудники СХА «Птицефабрика «Кумская». Кстати, это сельхозпредприятие в конце мая само серьезно пострадало от градобоя, тем не менее, решило прийти на помощь пострадавшим владельцам личных подворий.