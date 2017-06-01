Фото: пресс-служба ПГУ Фото: пресс-служба ПГУ Фото: пресс-служба ПГУ

С 21 по 28 мая в Учебно-рекреационном и спортивно-оздоровительном Центре «Дамхурц» ПГУ проходила юбилейная смена «Дамхурц! Лучшее!», вобравшая в себя все самое интересное за свою пятидесятилетнюю историю, сообщила пресс-служба вуза.

В смене приняло участие 80 студентов, магистрантов и аспирантов ПГУ. Среди многочисленных игр и квестов особенно запомнились «Форт Боярд», «Город выбора», «Ночной дозор», «Голодные игры», «Что? Где? Когда?».

Одним из особых моментов смены стало открытие небольшой памятной мемориальной таблички Николаю Григорьевичу Травневу и его супруге Светлане. Они большую часть жизни проработали в университете на кафедре физической культуры и спорта, их имена самым тесным образом связаны с Дамхурцем.

Инициатива проведения бесплатной юбилейной смены для лучших студентов по случаю 50-летия Дамхурца принадлежала ректору ПГУ Александру Горбунову.