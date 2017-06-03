Несколько раз в месяц работает выездная бригада Ставропольской краевой станции переливания крови в Невинномысске. Причем город химиков – лишь одна из территорий края, где ждут упомянутую бригаду медиков.

Фото: Александр МАЩЕНКО За год мобильный комплекс Ставропольской краевой станции переливания крови совершает порядка 200 выездов в города и районы региона Фото: Александр МАЩЕНКО Во время донорской акции, прошедшей на Невинномысской ГРЭС, было заготовлено 33 литра крови Фото: Александр МАЩЕНКО В напряженном ритме работают медики Ставропольской краевой станции переливания крови

Регулярное проведение донорских акций в городах и районах нашего региона стало возможным благодаря получению станцией в 2010-м году (по программе модернизации здравоохранения) современного специализированного мобильного комплекса. За год он совершает порядка 200 выездов в разные уголки Ставрополья.

Отметим, практически одновременно с получением комплекса Ставропольская краевая станция переливания крови была включена в федеральную программу развития службы крови. Это позволило наладить производство имуннологически, инфекционно и технологически безопасных компонентов, также обеспечено включение в единую информационную базу доноров России. Еще один плюс: освоены и используются современные средства пропаганды для рекрутирования доноров.

Площадь перед Дворцом культуры химиков, промышленные производства, крупный вуз – в Невинномысске каждая донорская акция, а только в этом году их было уже 17, собирает десятки горожан. Выездная бригада работает в напряженном режиме. Иначе нельзя – востребованность донорской крови и ее препаратов с каждым годом растет.

Более десяти лет сотрудничает станция переливания с Невинномысской ГРЭС. Так, во время недавно прошедшей на энергопредприятии донорской акции в ней приняли участие 66 человек. Было заготовлено 33 литра крови.

Общегородская же донорская акция продлилась три дня. Сотрудники мобильного комплекса, базировавшегося на главной площади Невинномысска, принимали горожан. Результаты этой акции: 210 донаций, 106 литров заготовленного драгоценного биоматериала.

Отметим, разработана четкая система, позволяющая допускать к донации только тех, кто соответствует установленным критериям. Затем заготовленная кровь проходит обязательную проверку на СПИД, сифилис, гепатиты, бруцеллез и т.д.

Ну, а наступившее лето для сотрудников выездной бригады обещает стать жарким и в прямом и в переносном смысле слова. Изобильненский, Труновский, Новоалександровский, Андроповский, Красногвардейский районы, Невинномысск – это лишь часть территорий, где побывает мобильный комплекс.