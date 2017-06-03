На Ставрополье пострадавшим от паводка из Минераловодского округа выдают «живую помощь».

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Более 350 кур, четыре сотни утят, 17 поросят, восемь козлят и 13 ягнят раздали 3 июня жителям села Левокумки и поселка Первомайского. А вместе с птицей и корм на несколько дней вперед.

Списки на бесплатное получение птицы и скота власти Минераловодского округа составили после того, как «большая вода» ушла из затопленных дворов. Провели их дезинфекцию, а затем жителям начали раздавать живность.

Как сообщает пресс-служба администрации горокруга, наводнение нанесло ущерб поголовью более чем в 340 подворьях Минераловодского округа. Особенно пострадали птица (зафиксирован падеж более двух тысяч голов) и кролики (погибло около четырехсот особей).