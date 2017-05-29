Как мы уже сообщали, Ставрополье посетил с рабочим визитом глава МЧС России Владимир Пучков. Он ознакомился с ходом аварийно-восстановительных работ в селе Левокумка Минераловодского городского округа.

Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК

В.Пучков положительно оценил организацию процесса и поручил главам всех территорий края проверить состояние ливневой канализации и другой инфраструктуры, защищающей от паводка. Восстановительные работы должны завершиться до 30 сентября.

Напомним, село Левокумка наиболее сильно пострадало от майского паводка. Министр вместе с губернатором края Владимиром Владимировым встретились с местными жителями, ответили на их вопросы, а также побывали на нескольких подворьях, где ведутся восстановительные работы. Одно из подворий принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Григорию Попову. Расчистку двора, огорода и подвалов, восстановление изгороди здесь ведут активисты Всероссийского добровольного пожарного общества. Всего в зоне подтопления их работают более 50 человек. Министр поблагодарил активистов за помощь профессиональным спасателям.

– МЧС совместно с администрацией Ставропольского края к сегодняшнему дню провело комплекс аварийно-восстановительных работ. Все службы действуют на высоком уровне. Очищены дома, где была вода, начались выплаты материальной помощи, тем, кто потерял имущество. Эта работа будет продолжаться. По итогам увиденного я ставлю оценку «хорошо». Есть четкая организация и взаимодействие. Но главную оценку, безусловно, должны ставить граждане, – прокомментировал Владимир Пучков по итогам осмотра села.

Как прозвучало, все восстановительные работы должны завершиться до 30 сентября.

В поселке Загорском Минераловодского городского округа министр провел совместное заседание рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Ставропольского края. В нем принял участие губернатор Владимир Владимиров.

С докладом о ходе аварийно-восстановительных работ в крае выступил начальник Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Александр Иваницкий.

– Гидрологическая обстановка в крае улучшилась, реки вошли в русло. В трех населенных пунктах остаются подтопленными 307 жилых домов, в которых проживают 968 человек, в том числе 197 детей, а также 398 придомовых территорий, – рассказал Александр Иваницкий.

Как прозвучало, из 29 пострадавших от паводка населенных пунктов работы полностью завершены в 21. В устранении последствий стихии, проведении берегоукрепления и других мероприятиях задействованы 5,4 тысячи человек и 1,6 тысячи единиц техники.

Владимир Пучков поручил усилить группировку специалистов, которые занимаются восстановлением пострадавшей инфраструктуры. И поставил задачу дополнительно провести работы по очищению и восстановлению коммунальной инфраструктуры.

– Планируем увеличение группировки из числа специалистов Минсельхоза, Минтранса, Минстроя. Представители органов власти должны заниматься восстановлением пострадавшей инфраструктуры и оказанием помощи населению, – уточнил глава МЧС России.

Министр подчеркнул, что повышение паводковой безопасности на Ставрополье должно обеспечиваться не только за счет работ на берегах – необходима отдельная программа по расчистке русел. Соответствующие задачи будут поставлены перед федеральными ведомствами. Итогом восстановительных работ должно стать в том числе и улучшение инженерных характеристик ливневых канализаций в зоне подтоплений. Муниципальным главам всех территорий края поручено проверить состояние ливневых канализаций и другой инфраструктуры, защищающей от паводков.

Особое внимание министр уделил работе с детьми. Напомним, что для несовершеннолетних ставропольцев, живущих в зонах подтопления, организован бесплатный отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Сегодня там отдыхают уже более трехсот детей. А для выпускников из пострадавших территорий предусмотрен дополнительный резервный день для сдачи ЕГЭ.

Министр поручил в круглосуточном режиме оказывать консультативную помощь населению по восстановлению документов и материальным выплатам. К 3 июня компенсации по 10 тысяч рублей получили 3550 человек, по 50 тысяч рублей – 84 человека, по 100 тысяч рублей – 105 человек.

Глава края Владимир Владимиров поручил во всех МФЦ, работающих с жителями подтопленных территорий, дать возможность каждому обратившемуся отследить ход работы с его заявлением. Он сообщил, что оформление жилищных сертификатов будет завершено в срок от пяти до восьми месяцев. Предполагается, что в двухнедельный срок краевая межведомственная комиссия определит все аварийные дома.

Владимир Владимиров поблагодарил министра за поддержку в привлечении федеральных средств на восстановление инфраструктуры и помощь пострадавшим от паводка в Ставропольском крае. Как прозвучало, уже получены гарантии почти на один миллиард рублей, сообщает пресс-служба губернатора края.