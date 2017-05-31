Фото: Александр МАЩЕНКО Зебра, нарисованная на асфальте через трафарет Фото: Александр МАЩЕНКО Зебра, нарисованная на асфальте через трафарет

Необычная акция прошла в Невинномысске. Ребята, посещающие Дворец детского творчества, обозначили путь к пешеходным переходам изображениями зебры, нанесенными прямо на асфальт. В данном районе города расположены сразу несколько детских учебных учреждений (музыкальная и средняя школы и т.д.), потому жизненно важно, чтобы маленькие участники дорожного движения изучили и использовали наиболее безопасный маршрут.

Провести акцию школьникам помогли студенты-волонтеры и сотрудники ГАИ. Также воспитанники Дворца приняли участие в викторине на знание ПДД.