В субъектах Северо-Кавказского федерального округа началась серия образовательных форумов – «предмашуков». Их главная цель – помочь сформировать эффективные команды регионов для участия в Северо-Кавказском форуме «Машук-2017».

Северо-Кавказский форум «Машук-2017»

В Ставропольском крае молодежный образовательный форум «Поиск» пройдет на базе Северо-Кавказского федерального университета с 5 по 7 июня, рассказали в краевом центре молодежных проектов. Эксперты Федерального агентства по делам молодежи и тренеры образовательной программы форума проведут с будущими форумчанами курс занятий, который будет включать в себя ряд семинаров и практикумов на различные темы. Например, ребятам расскажут принципы формирования групп единомышленников и нюансы реализации молодежных инициатив. Кроме того, в рамках «предмашука» состоится пробная защита проектов, на которой молодые люди презентуют экспертам свои разработки и получат советы по их совершенствованию.

В ходе работы площадки также будет презентована концепция «Машука-2017» и состоится пресс-конференция оргкомитета. Напомним, что регистрация участников Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2017», который состоится с 5 по 19 августа в Пятигорске, уже началась и продлится до 1 июля 2017 года. Мероприятие традиционно разделено на две смены. Первая будет называться «Развитие территории: экология региона» и включит в себя три направления: «Проект. Команда», «Карьера. Творчество» и «Наука. Бизнес». Вторая под общим наименованием «Развитие территории: экология общества» соберет молодых людей по направлениям «Лидерство. Общество», «Информация. Безопасность» и «Спорт. Патриотизм».