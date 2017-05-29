На Ставрополье с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Владимир Пучков. Он ознакомился с ходом аварийно-восстановительных работ в пострадавших от паводка районах края и поставил задачу – сделать обновляемую инфраструктуру лучше, чем было до разгула стихии.

Фото пресс-службы губернатора СК На Ставрополье с рабочим визитом побывал глава МЧС России Владимир Пучков.

Вместе с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым и спикером краевой Думы Геннадием Ягубовым министр посетил поселок Первомайский в Минераловодском городском округе. Этот населенный пункт один из первых оказался в зоне воздействия паводка, вызванного сильнейшими за последние полвека дождями и разливом рек.

По словам жителей поселка, сегодня «большая вода» отступила. В поселении, где проживает порядка 900 человек, было подтоплено 267 домов. Аварийно-восстановительные работы в Первомайском завершены. С его территории было откачено более 63 тысяч кубометров воды, вывезено 400 кубометров мусора. В 320 домах восстановлено электроснабжение, в 180 домах – газоснабжение. Приводится в порядок поврежденная инфраструктура, в том числе, ливневая канализация, ведется укладка нового дорожного покрытия на улицах.

– Восстанавливаемая инфраструктура должна быть лучше, чем существовавшая до удара стихии, – поставил задачу министр Владимир Пучков.

В поселке развернут консультационный центр по вопросам предоставления материальной помощи, специально созданный для местных жителей. Здесь люди могут оставить заявки для оказания адресной помощи, на компенсационные выплаты, оформить утерянные документы.

Глава МЧС и губернатор края ознакомились с работой центра. Как отметил Владимир Владимиров, всего по краю уже подано более шести тысяч заявлений на получение материальной помощи. В регионе работают свыше 160 комиссий по оценке ущерба.