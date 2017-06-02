Ровно неделю простые жители города, представители малого и крупного бизнеса приносили в пункт сбора (его организовали на базе местного МФЦ) все необходимое людям. Это одеяла, подушки, детские и взрослые вещи, обувь, постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, продукты с длительным сроком хранения и многое другое.
Как рассказали в администрации Невинномысска, пять грузовых автомобилей отправились от МФЦ города химиков в Минеральные Воды, где расположен штаб МЧС России по приему гуманитарной помощи.