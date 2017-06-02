Более 20 тонн гуманитарного груза для жителей районов Ставрополья, пострадавших от паводка, собрали в Невинномысске.

Невинномыссцы собрали более 20 тонн гуманитарного груза для жителей районов Ставрополья, пострадавших от паводка
Невинномыссцы собрали более 20 тонн гуманитарного груза для жителей районов Ставрополья, пострадавших от паводка
Фото: Пресс-служба администрации Невинномысска
Невинномыссцы собрали более 20 тонн гуманитарного груза для жителей районов Ставрополья, пострадавших от паводка
Невинномыссцы собрали более 20 тонн гуманитарного груза для жителей районов Ставрополья, пострадавших от паводка
Фото: Пресс-служба администрации Невинномысска
Невинномыссцы собрали более 20 тонн гуманитарного груза для жителей районов Ставрополья, пострадавших от паводка
Невинномыссцы собрали более 20 тонн гуманитарного груза для жителей районов Ставрополья, пострадавших от паводка
Фото: Пресс-служба администрации Невинномысска
Паводок на Ставрополье (2017)

Ровно неделю простые жители города, представители малого и крупного бизнеса приносили в пункт сбора (его организовали на базе местного МФЦ) все необходимое людям. Это одеяла, подушки, детские и взрослые вещи, обувь, постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, продукты с длительным сроком хранения и многое другое.

Как рассказали в администрации Невинномысска, пять грузовых автомобилей отправились от МФЦ города химиков в Минеральные Воды, где расположен штаб МЧС России по приему гуманитарной помощи.