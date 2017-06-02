Посёлок Затеречный встречал многочисленных гостей: сюда съехались лучшие творческие коллективы со всего Нефтекумья на четвёртый фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам».

Фото: Татьяна ВАРДАНЯН Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам» в Нефтекумском районе Фото: Татьяна ВАРДАНЯН Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам» в Нефтекумском районе Фото: Татьяна ВАРДАНЯН Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам» в Нефтекумском районе Фото: Татьяна ВАРДАНЯН Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам» в Нефтекумском районе Фото: Татьяна ВАРДАНЯН Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам» в Нефтекумском районе Фото: Татьяна ВАРДАНЯН Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам» в Нефтекумском районе Фото: Татьяна ВАРДАНЯН Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам» в Нефтекумском районе

Это мероприятие, завершающее празднование Дня славянской письменности и культуры, получилось необыкновенно тёплым, наполненным счастливыми мгновениями общения друг с другом, той необыкновенной радостью, что приносит творчество. И разве сравнишь безумно скандальные телевизионные шоу, разрушающие психику, с живым творчеством и живыми голосами, волнующими душу?!

Глава поселения Сергей Шилихин со сцены приветствуя гостей, пожелал им вдохновения:

– Приятно отметить, что популярность фестиваля растёт: несколько лет назад он был учреждён в нашем посёлке коллективом Центра славянской культуры, затем стал районным и сегодня уже в четвёртый раз мы проводим его, потому что этот замечательный праздник учит дружить, он объединяет людей...

Собралось около сотни артистов самых разных национальностей. О возрасте и говорить не приходится, ведь были даже девяностолетние солисты, но они талантливы и подвижны, как и самые юные. Действительно, сцена преображает людей, требует всегда быть и в форме, и в «голосе», что ярко продемонстрировала вокальная группа из Андрей-Кургана «Сударушка», открывшая программу русской народной песней «Во деревне то было, в Ольховке»: люди в коллективе – пожилые, но своей артистичностью они заразили весь зал!

Их стремительно сменила «молодёжь» ансамбля национального танца «Бахар» из Озек-Суата – прославленным коллективом руководит Сахитжамал Кутыева, и сомнений нет, что в нём – творчески одарённые девушки, по-настоящему влюблённые в танец, что даёт им возможность выразить свой национальный колорит и самобытность.

Народный хор «Россиянка» из ДК Каясула тоже удивил всех – все артистки тоже в солидном возрасте, но ведь этому никто и не придал значения: «У Егорки дом на горке» они спели дружно и задорно! Потрясла своим творческим и жизненным оптимизмом вокальная группа «Сударушки» из аула Новкус – Артезиан, самой старшей из солисток – за восемьдесят, но женщины так искренне пели о любви, что за душу брало…

Менлали Отакаева из Тукуй-Мектеба в районе знают многие. Это удивительно одарённый человек – сам пишет свои песни, руководит коллективами сельского Дома культуры. Когда вышел на сцену, зрители, не сдерживая эмоций, ему кричали «браво»: Менлали исполнил народную ногайскую песню на родном языке «Не плачь», но и языка не нужно было знать, чтобы понять, о чём она. Не зря ведь говорят, что у песен – свой особый язык, язык чувств, понятный и доступный всем. А тут ещё удивительно оригинально сочетались домбра и аккордеон. Под мелодию второй песни – «За древней Кумою», смело можно было плясать, она написана на мотивы лезгинки, которая каждого, как известно, может «завести» с полуоборота...

Яркими и звонкими были выступления девушек – солисток: Анастасии Верзун из Зимней Ставки и Елены Дудниковой из Ачикулака. А Стас Безуглов вышел на сцену с балалайкой и с такой душой исполнил знаменитую «Ой, мороз, мороз!», что зал просто ахнул. Стас в своём селе давно уже даёт сольные концерты и его в Кара-Тюбе ценят за певческий талант, в нём удивительно сочетаются яркая мужская и артистическая харизма. Выступал Стас в этот день и в составе трио – Елены Гашиной и Евгении Евдокимовой, и благодаря своему голосу, явно имел преимущества!

Хозяев праздника – затеречненцев, в районе тоже особенно представлять не нужно. Народный вокальный ансамбль «Славяночка» – давно уже не только бренд посёлка, но и района – участник международного фестиваля фольклора «Голоса традиций» в Темрюке, где коллектив уже неоднократно представлял Ставрополье. Но каждое выступление «Славяночки» становится праздником, это – коллектив, в котором бережно сохраняются традиции русской народной песни. Благодаря высокому исполнительскому мастерству, профессионализму руководителя Ирины Бондаренко и опыту творческой деятельности всех его участниц, можно по праву считать одним из лучших творческих коллективов Нефтекумья.

Яркой визитной карточкой района давно стали и два звонкоголосых коллектива Татьяны Гордиенко – народный хор «Радуга» и детский казачий ансамбль «Ставр». Их выступления были завершающим аккордом этого замечательного праздника. Ребята, кстати, недавно с успехов выступили в Карачаевске, где в восторге от них были местные жители, гостеприимно встречавшие артистов. А здесь, в Затеречном, они исполнили по две песни, также поразив зрителей. Уже после концерта люди подходили и спрашивали: «Откуда приехали эти замечательные артисты?».

Программа фестиваля включала в себя и выставку подворий, которая прошла до начала выступлений. И получилась она насыщенной, интересной, благодаря председателю Центра славянской культуры Нефтекумского района, художественному руководителю Дома культуры посёлка Затеречный Марине Еремеевой. Приятно было увидеть креативных и позитивных, творческих людей, обнаживших на сцене свою душу. Спасибо за творчество – искреннее, настоящее! Жаль вот только зал был наполовину пуст, люди, видимо, отвыкли от живого общения, застряв в компьютерной паутине, в теледебатах и телешоу. А на самом деле пора возвращаться к истокам – к культуре, к газетам, вновь учиться радоваться успехам и победам друг друга, дружить без зависти и злости…