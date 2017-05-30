Выходных в связи с паводком на Ставрополье у власти всех уровней не было. Через пик стихии регион уже прошел, наступило время большой уборки и возмещения понесенных убытков.

Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

В воскресенье на заседании краевой комиссии по ЧС в Минеральных Водах об этом сказал губернатор Владимир Владимиров и подчеркнул, что расслабляться, однако, еще рано. «Большая вода» еще не остановлена. И тем не менее 31 мая в регионе произведены первые выплаты по 10 тысяч рублей пострадавшим от наводнения. Режим работы казначейских и кредитно-финансовых учреждений изменен, чтобы максимально облегчить для людей получение помощи.

Предварительный объем потерь подсчитан. От стихии в крае пострадали 8144 человека. С учетом всех выплат и выдачи около 300 жилищных сертификатов тем, кто лишился крова, понадобится 2 миллиарда 370 миллионов рублей. В одиночку региону такой суммы не осилить. По словам губернатора, в Правительстве РФ пообещали выделить дополнительные деньги из федеральной казны.

Ситуация на Кубани: уровень реки опасений не вызывает. Объем прохождения воды в районе Невинномысска близок к штатному. Меры, принятые в районе станицы Барсуковской и села Ивановского, увеличили пропускную способность русла. Риск повторения событий 2002 года практически отсутствует. Продолжает снижаться уровень воды в Отказненском водохранилище.

1 июня экстренно собрано внеочередное заседание правительства края под председательством губернатора Владимира Владимирова: рассмотрен проект краевого закона о внесении поправок в бюджет региона на 2017 год.

Как уточнила заместитель председателя правительства – министр финансов края Лариса Калинченко, дополнительные средства получены за счет сверхплановых поступлений от налога на прибыль. Таким образом, ни на одной другой расходной статье бюджета на этот год решение не скажется. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го объем налога на прибыль вырос на 72 процента. В результате доходная часть краевого бюджета будет увеличена на 750 миллионов рублей. Все средства будут направлены в резервный фонд ПСК, из которого будут осуществляться выплаты пострадавшим от стихии и работы по восстановлению инфраструктуры.

Законопроект утвержден решением правительства региона и направлен в краевую Думу, которая, как ожидается, рассмотрит его на внеочередном заседании в пятницу.

Помимо средств регионального бюджета помощь пострадавшим оказывается и за счет внебюджетных поступлений, которые аккумулируются на специальном банковском счете, открытом Фондом социальной поддержки населения Ставропольского края. На текущий момент на него поступило уже более 1,2 миллиона рублей пожертвований. В том числе свою месячную заработную плату перечислил губернатор Ставрополья. Среди жертвователей члены правительства СК, депутаты краевой Думы, представители муниципальной власти.