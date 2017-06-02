В селе Архангельском Буденновского района пожарные ПАСС СК укрепляют берег реки Кумы.

Фото пресс-службы ПАСС СК Уровень воды в реке Кума поднялся Фото пресс-службы ПАСС СК Фото пресс-службы ПАСС СК Фото пресс-службы ПАСС СК Фото пресс-службы ПАСС СК Фото пресс-службы ПАСС СК Фото пресс-службы ПАСС СК Фото пресс-службы ПАСС СК

Уровень воды в реке в районе села растет. 1 июня вода зашла в два дома, затопив их на 15 сантиметров. В зоне подтопления также оказались 42 придворовых участка, рассказали в ПАСС СК. Пожарные ведут непрерывный мониторинг и дежурство в местах подъема уровня воды.

– Мы делаем насыпи разной высоты: от 1 до 2 метров, чтобы не дать воде пробраться к домам. Но уровень реки Кумы растет, и выстроенные преграды не везде справляются с ее объемом,- рассказал начальник ПЧ №103 ПАСС СК села Архангельского Буденновского района Андрей Чабанов.

Ситуация контролируется: проводится обход домов, расположенных вблизи реки, осматриваются приусадебные участки и дворы. На помощь прибыли 49 спасателей из федеральной службы МЧС России.