В Ставропольском государственном театре оперетты в Пятигорске с 1 по 6 июня проходит ХII Международный юношеский конкурс пианистов имени В. И. Сафонова – пианиста мирового уровня, а также педагога, дирижера и музыкально-общественного деятеля.

Фото: пресс-служба министерства образования СК Фото: пресс-служба министерства образования СК

В 1912 благодаря ему в Пятигорске открыли музыкальную школу, сегодня именуемой Детской школой искусств им. В.И. Сафонова, которой в 2017 году стукнуло 105 лет.

Конкурс, который проходит раз в два года, организован министерством культуры СК под покровительством главы края и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и администрации города Пятигорска.

В этот раз ожидается 76 юных пианистов от 7 до 15 лет со всей России, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Китая и Азербайджана. Справедливое жюри будет оценивать участников в трех возрастных категориях.

Обладатель Гран-при прошлого конкурса Сергей Давыдченко открывает конкурс своим исполнением Концерта для фортепиано с оркестром Э. Грига.

В рамках конкурса также запланированы экскурсии по Лермонтовским местам Пятигорска с посещением музея-заповедника «Домик Лермонтова» и праздничная программа «Вечер отдыха».