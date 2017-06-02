В столице СКФО торжественно открыли XII Международный юношеский конкурс пианистов имени Сафонова.

Фото: пресс-служба министерства образования СК Фото: пресс-служба министерства образования СК

Более 70 юных пианистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Таганрога, Перми, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Астрахани, Уфы, Уссурийска, Краснодарского края республик Северного Кавказа, а также из Китая и Азербайджана приехали в Пятигорск, чтобы продемонстрировать свой талант и побороться за победу в этом престижном музыкальном конкурсе. В Ставропольском государственном театре оперетты участников конкурса приветствовала депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова. Юных пианистов также напутствовали заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина и министр культуры региона Татьяна Лихачева.

Сафоновский конкурс юных пианистов был учрежден в 1993 году по инициативе педагогического коллектива пятигорской детской музыкальной школы №1 и получил поддержку министерств культуры Ставропольского края и Российской Федерации. Если первый конкурс прошел в статусе регионального, то уже в 1995-м году ему был присвоен статус Всероссийского, а в 2007-м Сафоновский конкурс вышел на международный уровень.

Специально для конкурсантов выступил Академический симфонический оркестр Северо-Кавказской госфилармонии, которая тоже носит имя Василия Ильича Сафонова.

Все туры конкурса проходят в театре оперетты. В его рамках запланированы методические семинары и мастер-классы. Для юных пианистов предусмотрена и культурная программа – они посетят Лермонтовские места и другие достопримечательности города-курорта.