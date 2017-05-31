Фото: ОМВД России по Невинномысску В Невинномысске совершена кража драгоценностей на крупную сумму – 500 тысяч рублей

В Невинномысске из квартиры гражданки пропало более 13 наименований женских украшений из золота и более 65 наименований из серебра. Сумма материального ущерба составила 500 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники полиции, кражу совершила подруга сына потерпевшей. Девушка, оставшись одна в комнате, где хранились драгоценности, присвоила последние и была такова. Часть похищенного у подозреваемой изъята. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, в отношении любительницы «ювелирки» возбуждено уголовное дело по факту тайного хищения имущества, совершенного в крупном размере.