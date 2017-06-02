Фото: архив администрации Александровского района Фото: архив администрации Александровского района Фото: архив администрации Александровского района Фото: архив администрации Александровского района

В Александровском районе решили, что в праздник нужно не только веселиться, но и напомнить детворе о книгах и необходимости читать. Сотрудники центральной районной библиотеки провели акцию «Возьми книгу в руки, и будут каникулы без скуки». Облаком из мыльных пузырей, высоко поднявшихся в небо, приветствовали замечательный праздник Детства библиотекари, переодетые в веселых клоунов. Ребята и их родители приняли участие в викторине «Что бывает в библиотеке?». Итогом праздника стала акция «Книга в подарок», во время которой все желающие смогли выбрать для себя интересные книги.

А в библиотекари села Северного с работниками ДК провели праздник «Страна счастливого детства» для детей пришкольного лагеря, детского сада и их родителей. На хуторе Среднем состоялась игровая программа «Здравствуй, лето!», которую открыл веселый Карлсон.