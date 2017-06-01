В Думе Ставропольского края на внеочередном заседании под председательством Геннадия Ягубова решали судьбу дополнительных доходов, появившихся в бюджете края за счет прироста налога на прибыль. На что будут потрачены средства?

Фото пресс-службы губернатора СК Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов

Этот вопрос по сути не стоит. Необходимо помочь пострадавшим от паводка ставропольцам. Реальную возможность прирастить краевой резервный фонд на 750 млн рублей решено использовать на внеочередном заседании правительства края. Сегодня слово за депутатами.

К парламентариям на заседании Думы обратился губернатор Владимир Владимирович. «За четыре года я второй раз выступаю в Думе, но в этот раз просто не могу не сказать. Я благодарю депутатов за предыдущее решение об увеличении размера выплат населению, пострадавшему от паводка. В зоне подтопления оказались больше восьми тысяч человек. Выплаты уже начались. Однако средств в резервном фонде края явно недостаточно. До конца дня наверняка все имеющиеся 43 миллиона рублей будут потрачены. Поэтому я во второй раз обращаюсь к депутатам с просьбой поддержать инициативу правительства», – сказал глава края.

Парламентарии также сказали «да». Решение о внесении изменений в краевой бюджет сразу после принятия законопроекта было подписано председателем Думы СК Г. Ягубовым и губернатором В. Владимирович.